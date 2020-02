Die Ende 2019 vom Manager Magazin berichteten Software-Probleme beim neuen Kompakt-Elektroauto ID.3 hat VW mittlerweile eingeräumt, bis zum Start der Auslieferungen im Sommer soll der Code aber serienreif sein. Einem neuen Artikel der Wirtschaftszeitschrift nach stehen die Wolfsburger allerdings weiter vor großen Herausforderungen.

Der ID.3 führt als erstes Modell der Elektroauto-Baureihe ID. den neuen Stromer-Baukasten MEB ein. Anders als bei bisherigen, auf Verbrenner-Plattformen aufbauenden Batterie-Wagen arbeitet VW künftig mit speziell aufeinander abgestimmter Antriebstechnik, Software und Elektronikarchitektur für E-Autos. Speziell bei der Software fehlt es dem Autobauer noch an Kompetenz, räumte Konzernchef Herbert Diess vor kurzem ein.

Der ID.3 wird bereits seit November letzten Jahres produziert, Insidern zufolge noch mit unfertiger Software. Die Fahrzeuge würden zwischengeparkt und ihr digitales Innenleben später finalisiert. Die Grundarchitektur sei zu hastig entwickelt worden, Systemteile verstünden sich häufig nicht und hätten Aussetzer, schreibt jetzt das Manager Magazin unter Berufung auf VW-Experten.

Täglich würden von den Testfahrern weitere Fehler gemeldet. Im schlechtesten Fall könnte sich der ID.3 um drei, möglicherweise sogar bis zu 12 Monate verzögern. Das Team von Diess tue dies als „kompletten Quatsch“ ab, mittlerweile würden aber auch die Volkswagen-Großeigentümer der Familien Porsche und Piëch unruhig. „Bei Gesprächen im kleinen Kreis äußerten sie ihren Unmut, heißt es“, so der Bericht.

Der ID.3 ist für VW besonders wichtig, da ab diesem Jahr in der EU deutlich strengere CO2-Vorgaben gelten. Um diese zu erfüllen, muss das Unternehmen möglichst viele elektrische, lokal emissionsfreie Modelle absetzen. Das Ziel für dieses Jahr von 100.000 ID.3 habe VW auf 80.000 reduziert, will das Manager Magazin erfahren haben. Dafür sollen nun mehr Exemplare der nachträglich zum Stromer umgerüsteten e-Golf und e-up! in den Markt gedrückt werden.

Die Hürden beim ID.3 könnten VWs Elektroauto-Pläne insgesamt verzögern. Für die Arbeit am nächsten ID., dem für Ende 2020 vorgesehenen SUV ID.4, seien Leute nötig, die derzeit noch mit dem Erstlingswerk der neuen Submarke beschäftigt sind, so das Manager Magazin. Außerdem würden Top-Leute der Konzernschwestern Audi und Porsche abgezogen. „Eine Kaskade von Verschiebungen“ deute sich an.

Offiziell geht VW weiter vom planmäßigen Start des ID.3 aus. Das bekräftigte erst kürzlich Ralf Brandstätter, der für das laufende Geschäft der Marke verantwortlich ist.