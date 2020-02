Bei der Elektromobilität konzentriert sich Daimler auf rein batteriebetriebene Fahrzeuge, flankierend wird die Hybridisierung des Angebots vorangetrieben. Langfristig haben die Schwaben weiter aber auch den Einsatz von mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzellen-Stromern im Blick.

Entwicklungschef Markus Schäfer erklärte beim jüngsten „Car-Congress“ in Bochum, dass sich der Autokonzern nicht allein auf Batterie-E-Mobilität konzentriere, sondern wieder stärker auf die Brennstoffzelle setze. „Wird es das batterie-elektrische Fahrzeug allein sein, das das Autofahren nachhaltiger macht? Nein, auch die Brennstoffzelle wird eine wichtige Rolle spielen“, wird Schäfer von der Automobilwoche zitiert.

Wie andere Hersteller hat Daimler für Brennstoffzellen-Syteme zunächst weniger den Pkw-Bereich, sondern vor allem das Lkw-Geschäft im Visier. „Über die Nutzfahrzeuge werden wir die Stückzahlen bei der Brennstoffzelle nach oben treiben und so die Stückkosten dramatisch senken“, erklärte der Entwicklungschef.

Der neue Daimler-Vorstand Ola Källenius hat sich klar zur Elektrifizierung des Portfolios bekannt. Schäfer bekräftigte dies beim Car-Congress in Bochum. „Der Weg ‚electric first‘ ist für uns vorgezeichnet“, sagte er.

Als Fernziel von Daimler nannte Schäfer, bis 2039 über eine CO2-freie Flotte zu verfügen. Dafür gelte es, nicht nur die Emissionen während der Fahrt in den Fokus zu rücken. Daimler sehe es als seine Verpflichtung an, „das Thema Emissionen ganzheitlich zu betrachten“. Dazu gehöre eine intelligente Kreislaufwirktschaft mit einer nachhaltigen Produktion in den Werken und durchdachten Lieferkettten.

Daimler steht derzeit aufgrund seines schlechten Geschäftsergebnisses im letzten Jahr in den Schlagzeilen: Der Gewinn hat sich 2019 mehr als halbiert. Gerade jetzt muss das Unternehmen aber umfangreich in neue Technologien wie die E-Mobilität investieren. „Die Herausforderungen sind groß“, so Schäfer, „aber am Ende sind sie auch Chancen“. Bei Daimler sei man zuversichtlich, für diese Herausforderungen gewappnet zu sein.