Volkswagen will als erster großer Autokonzern einen Aufgabenbereich für einen Klimaaktivisten schaffen. Damit soll die Elektroauto- und Nachhaltigkeits-Offensive der Wolfsburger vorangetrieben werden. Das schreibt die Financial Times nach einem Gespräch mit Vorstandschef Herbert Diess. Der gesuchte, junge Klimakämpfer soll die Umwelt- und Klimainitiativen von Europas größtem Autohersteller hinterfragen.

Diess geht laut dem Bericht die Transformation des Unternehmens hin zum Massenmarkt-Hersteller von Elektroautos nicht schnell genug. „Wir haben so viele Ideen, deren Umsetzung in unserer großen Organisation dauert aber zu lange“, sagte der Volkswagen-Boss. Er brauche daher „intern jemanden wirklich aggressiven“. Die Person auf dem von Diess geplanten neuen Posten soll direkt an ihn und weitere Top-Manager berichten.

Diess hat die bisher ehrgeizigsten E-Mobilitäts-Ziele eines großen Autobauers auf den Weg gebracht: Er will Volkswagen zum Weltmarktführer bei Strom-Fahrzeugen machen. Dazu werden bis 2024 konzernweit 33 Milliarden Euro investiert, davon 11 Milliarden in die Marke VW. Bei der Kernmarke wird die E-Offensive diesen Sommer mit dem neuen Kompakt-Elektroauto ID.3 eingeläutet.

Verbrennungsmotoren stehen bei Volkswagen mittel- bis langfristig auf dem Abstellgleis. Zu einem konkreten Termin für den Ausstieg aus dem Geschäft mit fossilen Kraftstoffen konnte sich das Unternehmen bisher aber nicht durchringen. Denn um seine ehrgeizigen Pläne zu finanzieren, ist Volkswagen weiter auf den Verkauf von Verbrennern angewiesen, dazu gehören zunehmend große, verbrauchsintensive SUV-Modelle. „Wir sind zu langsam“, räumte Diess ein. „Wir haben Management-Teams in den Strategie-, Kommunikations- und vielen anderen Abteilungen eingerichtet und ich glaube, es sind noch weitere interne Veränderungen nötig.“

Während es Diess nicht schnell genug geht, halten diverse Wettbewerber, Politiker und Mitarbeiter von Volkswagen den Vorstoß des Autoriesens bei der Elektrifizierung des Angebots für sehr gewagt. Der Konzernchef meinte im Gespräch mit der Financial Times aber: „Ich glaube, dass die Transformation zu Elektrofahrzeugen eine Chance für Wachstum ist. Ich glaube nicht, dass sie zum Untergang der Branche führen wird.“