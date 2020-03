Porsche bietet nach dem Vorbild von Elektroautobauer Tesla „Destination Charging“ an. Es handelt sich dabei um ein weltweites Ladenetzwerk mit AC-Technik. Das „Porsche Destination Charging“-Programm umfasst mittlerweile 1035 entsprechende Ladepunkte in rund 20 Ländern, teilte der Sportwagenhersteller mit. Bis Ende diesen Jahres sollen rund 900 weitere Standorte hinzukommen.

Die mit 11 kW Leistung vergleichsweise schwachen und damit langsamen Ladepunkte des Porsche Destination Charging befinden sich an ausgewählten Hotels, Flughäfen, Museen, Shopping Malls, Sport Clubs und Yachthäfen. Kunden der Zuffenhausener mit einem Taycan – das vor wenigen Wochen gestartete erste Elektroauto der Marke – oder Plug-in-Hybrid-Modell laden dort kostenfrei.

„Mit ‚Porsche Destination Charging‘ erweitern wir unser Ladenetzwerk um besonders beliebte Anlaufstellen und unterstreichen unseren Anspruch, den Ausbau der Elektromobilität voranzutreiben. Bis Ende 2020 sollen es in Summe 2.000 Ladestandorte sein“, sagt Martin Urschel, Vice President Smart Mobility Sales & Operations bei Porsche.

Porsche Destination Charging wird in allen Märkten angeboten, in denen teil- und vollelektrische Modelle von Porsche verkauft werden. In Europa reicht das Angebot von Deutschland über Spanien und Italien bis hin zu den Benelux-Staaten und einigen osteuropäischen Märkten. Auch in anderen Ländern, beispielsweise in Brasilien, wolle man mit dem Programm ein dichtes Netz an Ladepunkten schaffen, erklärte Porsche.

Partner von Porsche Destination Charging erhalten bis zu vier Ladestationen kostenlos. Sie werden zudem bei der Installation und Wartung unterstützt. Als „Destination“ bewerben können sich sowohl Einzelunternehmen als auch Unternehmensgruppen. Voraussetzung sind die Zurverfügungstellung und regelmäßige Kontrolle von auch für große Porsche geeigneten Stellplätzen, das Erfüllen der technischen Anforderungen sowie kostenloses Laden für Porsche-Kunden.

Nach der Aufnahme in das Netzwerk werden die neuen Ladepunkte im Navigationssystem von Porsche-Stromern sowie auf der Website des Herstellers beworben.