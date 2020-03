Andreas Wendt verantwortet im Vorstand der BMW AG den Einkauf und das Lieferantennetzwerk. In einem Interview erklärte er, wie der bayerische Autohersteller mit der Coronavirus-Krise zurechtkommt. Dabei gab er auch einen Einblick in die Versorgung des Unternehmens mit Akkus für den Hochlauf der Elektromobilität.

Durch die weltweiten Einschränkungen im Kampf gegen die Verbreitung des Coronavirus drohen Ausfälle in der Lieferkette. BMW sei bisher dank „viel Aufwand und Arbeit“ gut durchgekommen, sagte Wendt der Automobilwoche. Bis auf Standorte in China seien zuletzt alle Werke regulär gelaufen. Dahinter stecke „eine minutiöse, tägliche Beobachtung des Lieferantenmarktes“. BMW habe in seinem weltweiten Netzwerk Puffermöglichkeiten sowie „Abtauschflexibilität“. Genaueres für die Zukunft vorherzusagen sei derzeit aber schwierig. Die Bayern würden daher ihren Kurs weiterverfolgen und „auf Sicht“ fahren.

Auch ohne Ausnahmesituationen wie die Coronavirus-Krise kommen auf BMW künftig neue Herausforderungen in der Lieferkette zu. Verantwortlich dafür ist die Transformation der Branche hin zu E-Mobilität. Bei Elektroautos stehen viele andere Komponenten als bei Verbrennern im Fokus, allem voran die Batterie mit den darin enthaltenen Zellen. Bei Letzteren dominieren einige wenige Unternehmen aus Asien den Markt, schon heute gibt es deshalb Versorgungsengpässe. BMW sieht sich langfristig dennoch gut aufgestellt.

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und sehen uns bis 2025 gut abgesichert“, sagte der Einkaufsvorstand – alles darüber hinaus sei „laufender Planungs- und Verhandlungsinhalt“. Er verriet, dass BMW vor kurzem die Volumen bei zwei Zellherstellern noch einmal erhöht hat: „Wir liegen jetzt bei 7,3 Milliarden Euro für CATL und 2,9 Milliarden Euro für Samsung SDI“, so Wendt.

Wendt betonte, dass BMW wesentlich dazu beigetragen habe, dass der chinesische Akkufertiger CATL ein Werk in Erfurt hochzieht. Der Autokonzern kooperiere außerdem mit dem schwedischen Startup Northvolt bei der Entwicklung von Batteriezellen. Den Zellherstellern könne man dabei dank der in den letzten Jahren aufgebauten Akku-Kompetenz „auf Augenhöhe“ gegenübertreten.