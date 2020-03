Die Coronavirus-Krise belastet auch und besonders die international aufgestellte Automobilindustrie. Neben weniger Autokäufen, zuletzt vor allem im größten Markt der Branche China, drohen in den eng getakteten Lieferketten vieler Hersteller Unterbrechungen. Volkswagen treffen diese und weitere mit der Pandemie zusammenhängende Probleme mitten im größten Umbau der Konzerngeschichte. Noch bleiben die Wolfsburger aber optimistisch.

Der Konzern habe das vergangene Geschäftsjahr mit verbesserten finanziellen Ergebnissen fast aller Marken erfolgreich abgeschlossen, teilte das Unternehmen mit. „2019 war ein sehr erfolgreiches Jahr für den Volkswagen Konzern. Wir haben für alle relevanten Veränderungen wesentliche Weichenstellungen getätigt“, sagte Vorstandschef Herbert Diess. 2020 hingegen sei „ein sehr schwieriges Jahr“. Der Coronavirus stelle Volkswagen „vor ungekannte operative und finanzielle Herausforderungen“. Zudem seien nachhaltige Konjunktureinflüsse zu befürchten.

Trotz der aktuellen Schwierigkeiten gab sich Diess zuversichtlich – er versicherte: „Durch die Bündelung unserer Kräfte, eine enge Zusammenarbeit und gute Moral im Konzern wird es uns gelingen, die Corona-Krise zu bewältigen.“ Derzeit bereitet Volkswagen Produktionsunterbrechungen an Standorten in Europa vor. Damit reagiere man auf den sich abzeichnenden Einbruch der Nachfrage und die zunehmenden Risiken aus den Lieferketten. Grund sei die erheblich beschleunigte Infektionsrate durch das Coronavirus sowie die daraus resultierenden Maßnahmen der Behörden. Als Folge daraus und zur Umsetzung der Vorgaben des Gesundheitsschutzes würden nun die Fabriken zunächst für voraussichtlich zwei Wochen geschlossen. In China dagegen sei die Produktion, mit Ausnahme zweier Werke, wieder aufgenommen worden.

Zwar lief es 2019 und auch im Jahr davor für Volkswagen sehr gut, das Unternehmen ist aber auch künftig auf möglichst hohe Umsätze und Gewinne angewiesen. Diess fährt ab diesem Jahr eine äußerst kostspielige E-Mobilitäts-Offensive hoch – sein erklärtes Ziel: die Marktführerschaft bei der alternativen Antriebsart. Los geht es in wenigen Monaten mit dem Hoffnungsträger ID.3. Auf das kompakte Elektroauto sollen diverse weitere Stromer von VW und den Schwestermarken folgen.

E-Auto-Offensive beginnt im Sommer

Volkswagen hat im letzten Jahr Investitionen in Zukunftstrends von 60 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, rund 33 Milliarden davon fließen in die Elektrifizierung des Angebots. Im Fokus stehen nun reine Elektroautos, herkömmliche Verbrenner sollen mittel- bis langfristig auslaufen. An den Prioritäten habe sich nichts geändert, sagte Diess – er betonte: „Wir stehen zu unserem Elektrifizierungsplan.“ Der Verkaufsstart für den ID.3 sei unverändert für diesen Sommer geplant.

Auch die von der EU vorgeschriebenen, in diesem Jahrzehnt deutlich strengeren CO2-Ziele wolle Volkswagen ungeachtet der Krise schaffen, unterstrich Diess. Der Konzern sehe keine Notwendigkeit, die Emissionsvorgaben wegen dem Coronavirus zu lockern. Diess verwies auf die Entwicklung in China, wo die Infektionswelle zum Jahreswechsel begann: Dort sei es durch eine konzertierte Aktion zwischen den Regierungsstellen und den Unternehmen gelungen, die Produktion nach wochenlangen Unterbrechungen zügig wieder hochzufahren.

Die Verkaufsräume in China seien wieder offen und der Absatz nehme wieder zu. „Das zeigt uns, dass man mit einem guten Krisenmanagement, einer guten Abstimmung zwischen Politik und Unternehmen auch eine dramatische Krise wie Corona ganz gut managen kann“, sagte Diess. Er sei vorsichtig optimistisch, dass das auch hierzulande gelingt.