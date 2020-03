Neben BMW gilt vielen auch Daimler als E-Mobilitäts-Nachzügler. Zwar haben die Schwaben wie ihr bayerischer Wettbewerber bereits diverse Plug-in-Hybride und erste reine Elektroautos im Programm, echte Konkurrenz für Tesla & Co sind sie aber nicht. Daimler-Chef Ola Källenius bekräftigte nun, trotz Gewinneinbruch im letzten Jahr und Coronavirus die Elektrifizierung weiter voranzutreiben.

Die Redaktion des Handelsblatts sprach Källenius in einem Interview darauf an, ob die Elektrifizierung und Digitalisierung des Unternehmens aufgrund der Coronavirus-Krise ausgesetzt werde. Seine Antwort: „Sowohl bei der Elektromobilität als auch bei der Digitalisierung unserer Produkte und Prozesse machen wir maximal Druck.“ Aus heutiger Sicht gebe es keine Verzögerungen, die Projekte würden weiterlaufen.

Unabhängig der Antriebsart hat Källenius im März wie die Chefs anderer Autobauer in europäischen Werken vorübergehend die Fertigung heruntergefahren. Damit helfe man dabei, die Infektionsketten zu unterbrechen und schütze die Mitarbeiter, erklärte er. Es handele sich aber auch um eine unternehmerische Maßnahme, um Absatz und Produktion in Einklang zu bringen.

Der seit Mai 2019 an der Spitze von Daimler stehende Manager unterstrich, dass der Konzern derzeit keine Staatshilfe brauche. Man sei mit „einer hohen Liquidität solide ausgestattet“ und grundsätzlich „in einer guten Verfassung“. Die Möglichkeiten der Politik zur Kurzarbeit werde man aber nutzen. „Generell gilt, dass die Industrie eine sehr gute Auftragslage vor dieser Krise hatte“, merkte Källenius an. Wenn nun in dieser Sondersituation Firmen Unterstützung bräuchten, dann müsse der Staat handeln.

Seine Strategie für die aktuellen Herausforderungen fasste Källenius mit „Solidarität und Flexibilität“ zusammen. Die Bürger und Gesellschaft müssten zusammenhalten. Für Unternehmen sei Flexibilität entscheidend – etwa in Form des zügigen Herunterfahrens von Fabriken, die man später „sehr schnell“ wieder hochfahre. Den Mitarbeitern versprach Källenius, dass die Sicherheit der Arbeitsplätze „nicht zur Diskussion“ stehe – zumindest nicht über die bereits beschlossenen Einsparungen hinaus.

Seine Hauptversammlung hat Daimler aufgrund der aktuellen Krise in Deutschland und anderen Ländern auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Auf mögliche Neuigkeiten zu den E-Mobilitäts-Plänen des Unternehmens muss daher gewartet werden. Källenius hat aber erst kürzlich betont, bei Pkw in den kommenden Jahren klar auf Stromer zu setzen.

Ob Daimler im aktuellen Umfeld mit Strafen aufgrund zu hoher CO2-Emissionen in der EU rechne, wollte der Konzernchef im Gespräch mit dem Handelsblatt nicht sagen. Die Emissionsvorgaben sind hierzulande in diesem Jahrzehnt deutlich strenger, Premium-Hersteller wie Daimler stehen mit ihren vielen großen, schweren und spritdurstigen Modellen besonders unter Zugzwang. Um eine Verschiebung der Emissionsregeln, wie sie einige Hersteller scheinbar bei der EU angefragt haben, bemühe sich Daimler nicht. „Wir tun alles, um die CO2-Ziele der EU zu erreichen“, so Källenius.