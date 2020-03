DAF liefert erstes Elektro-Müllsammelfahrzeug aus

DAF Trucks testet seit Anfang März den teilelektrischen Lkw CF Hybrid im Kundeneinsatz. Der niederländische Lkw-Produzent lieferte kürzlich zudem erstmals den CF Electric als rein batteriebetriebenes 6×2-Müllsammelfahrzeug aus.

Auch der neue Stromer des Nutzfahrzeugherstellers kommt zunächst im Rahmen eines Feldtests auf die Straße. Der niederländische Entsorger ROVA hat dazu vier vergleichbare Fahrzeuge erhalten, die seit wenigen Tagen in der Stadt Zwolle eingesetzt werden. Die an ROVA übergebenen CF Electric verfügen neben einem rein elektrischen Müllsammelaufbau über einen lokal emissionsfreien Elektroantrieb.

Bereits seit Ende 2018 befinden sich DAF CF Electric 4×2-Sattelzugmaschinen für den innerstädtischen Verteilerverkehr bei niederländischen und deutschen Verkehrsunternehmen und Supermarktketten im Feldtest. In den Niederlanden, Belgien und Deutschland hat DAF mit dem Verkauf in limitierter Stückzahl begonnen, ergänzend werden nun vier vollelektrische 6×2-Fahrgestelle für den Einsatz als Müllsammelfahrzeuge in der Praxis erprobt. Die Modelle mit drei Achsen bieten eine hohe Nutzlast bei einem Fahrzeuggesamtgewicht bis 28 Tonnen sowie mit einer gelenkten Nachlaufachse laut dem Hersteller „eine hervorragende Manövrierfähigkeit“. Letzteres soll vor allem im engen städtischen Raum von Vorteil sein.

Das im elektrischen Müllsammelfahrzeug von DAF verbaute System erzeugt wie bei der CF-Electric-Sattelzugmaschine 210 kW (286 PS) Leistung und ein Drehmoment von 2000 Nm. Die Energie für den Antriebsstrang stellt ein Batteriepaket mit einer Kapazität von 170 kWh zur Verfügung. Das reicht DAF zufolge für gängige Entsorgungsrouten, da Müllsammelfahrzeuge in der Regel alle paar Stunden zum Entladen ins Depot zurückkehren würden. In dieser Zeit könne der CF Electric innerhalb von 30 Minuten bis zu 80 Prozent seiner Batterie aufladen. Eine konkrete Reichweiten-Angabe gibt es bisher nicht.