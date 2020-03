Michael Brecht und Ergun Lümali vom Daimler-Betriebsrat haben mit der Süddeutschen Zeitung ein ausführliches Interview geführt. Dabei ging es auch um die E-Mobilitäts-Aktivitäten und den neuen Chef der Schwaben Ola Källenius. Die Betriebsräte forderten dabei unter anderem ein größeres Engagement bei Batteriezellen für Elektroautos.

Angesichts des aktuell niedrigen Werts an der Börse fürchten einige, dass Daimler übernommen werden könnte – Investoren aus China sollen bereits Interesse zeigen. Die Bewertung sei „deutlich weniger als die Substanz hergibt“, sagte Brecht dazu. Der Kurs müsse unbedingt wieder steigen, damit Daimler keine einfache Beute für aktive Investoren beziehungsweise „Heuschrecken“ sei. Das gehe am besten durch „tolle Produkte“.

Brecht glaubt, dass sich spätestens in ein, zwei Jahren auch die neuen Batterie-Fahrzeuge von Daimler durchsetzen. „Wir haben das Auto erfunden und wir können das Automobil auch auf die neuen Technologien hin neu erfinden. Wir sind da gut aufgestellt mittlerweile“, so der Daimler-Betriebsratschef. Auf die Frage, was er mit „mittlerweile“ meine, räumte er ein, dass es bei Elektroautos im Konzern zunächst zu langsam voran ging. Das habe sich vor allem durch den Mittelklasse-Stromer Model 3 von US-Hersteller Tesla aber geändert – dieser sei „der Augenöffner“ für das Management gewesen. „Seit dieser Ankündigung ist mehr Drive drin bei uns“, pflichtete Lümali bei.

Brecht merkte mit Blick auf den Börsenwert an, dass Daimler möglicherweise „mehr trommeln“ müsse. Tesla-Chef Elon Musk mache „eine Marketingshow“, die Probleme „mit dem nächsten Feuerwerk“ kaschiere. Musk habe aber bereits erlebt, dass das profitable Bauen von Elektroautos nicht einfach ist. Brecht verwies auch auf das Aachener E-Transporter-Startup StreetScooter: Daimler sei dafür kritisiert worden, keine elektrifizierten Vans zu bauen. Dass die Konzernmutter Deutsche Post die Produktion von StreetScooter nun einstellt zeige, wie schwierig der Markt ist.

Daimlers neuer Vorstandschef Ola Källenius ist seit Mai 2019 im Amt. Vor wenigen Wochen musste er einen Gewinneinbruch für das letzte Jahr verkünden und treibt nun Einsparungen voran. Brecht lobte, dass Källenius „sehr offen“ Diskussionen führe und klare Ansagen mache. Allerdings sei zuletzt vor allem über Sparmaßnahmen gesprochen worden und die Strategie „viel zu kurz“ gekommen. „Es geht doch nicht nur um Personalabbau, sondern auch um die Mobilität der Zukunft“, betonte Brecht.

Eine der Forderungen des Betriebsrats ist, dass Daimler mehr in Richtung Akkus forscht und entwickelt. „Die Batteriezelle wird am Ende ein Differenzierungsmerkmal sein, das ist keine Standardware, die jeder um die Ecke kauft“, meinte Lümali. Daimler dürfe sich bei der zentralen Komponente für Elektroautos nicht von Dritten abhängig machen. Källenius hat laut Brecht signalisiert, dass er das Thema Batteriezellen „tiefer diskutieren wird“. Derzeit konzentriert sich Daimler auf die Konfektionierung der Batteriepakete in seinen Stromern, die Zellen darin kommen von Zulieferern aus Asien.