Auto Bild und Schwacke haben auch in diesem Jahr in 13 Fahrzeugsegmenten den aktuellen automobilen „Wertmeister“ mit dem geringsten Wertverlust ermittelt. Untersucht wurden alle in Deutschland angebotenen Kleinstwagen bis zur Luxusklasse sowie die Sonderkategorien Elektrofahrzeuge bis/über 40.000 Euro netto.

Wie bereits im Vorjahr erreicht die britische Marke Land Rover mit dem kompakten Premium-SUV Range Rover Evoque den Gesamtsieg: Mit einem ermittelten Restwert von fast 65 Prozent gegenüber dem Listenpreis ist der Evoque über alle Klassen hinweg das Fahrzeug mit dem geringsten Wertverlust. Die Plätze zwei und drei gehen an die BMW-Tochter Mini: Der Mini One Blackyard bei den Kleinwagen und das Elektroauto Mini Cooper SE wurden von den Marktexperten mit Bestwerten taxiert.

Mit jeweils zwei Klassensiegen sind Mini- und Porsche-Modelle über alle Fahrzeugklassen hinweg laut Auto Bild und Schwacke die wertstabilsten Fahrzeuge ihrer Segmente. Besonders dominant zeigten sich die Zuffenhausener bei den Sportwagen mit den Plätzen eins bis drei. Auffällig sei jedoch die Markenvielfalt der Gewinner: Keine Marke schaffe mehr als zwei Siege und es gebe nur zwei Doppelsieger.

Erfolgreich bei der Auswertung zum „Wertmeister 2020“ waren auch einige Importmarken: Toyota erreichte mit vier Modellen Podiumsplätze, Mazda und Skoda sind mit jeweils drei Modellen in den Segment-Top-3 vertreten.

Beim Blick auf die Antriebsarten werde deutlich, wie differenziert der Markt und die Restwerte sich in der jüngeren Vergangenheit entwickelt haben, so Schwacke. In der Oberklasse, bei den Luxus-SUV und in der Klasse der Vans würden noch Diesel-Varianten den Klassensieg holen, ansonsten dominierten bei den Verbrenner-Modellen die Pkw mit Ottomotor. Eine Ausnahme sei der Wertmeister in der Kompaktklasse: Hier fuhr mit dem Toyota Corolla zum ersten Mal ein Fahrzeug mit Hybrid-Antrieb den Klassensieg ein.

In der Kategorie Elektrofahrzeuge bis 40.000 Euro netto folgen auf den bestplatzierten Mini Cooper SE der Peugeot e-208 und das Tesla Model 3. Bei Elektrofahrzeugen über 40.000 Euro netto liegt das Tesla Model S vor dem Audi e-tron Sportback und dem Mercedes-Benz EQC. Die komplette Übersicht der Gewinner „Wertmeister 2020“ präsentiert Schwacke hier.