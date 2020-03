Wie Volkswagen, Daimler, General Motors und andere traditionelle Automobilhersteller hat auch Tesla wegen dem Coronavirus Werke heruntergefahren. Ein Branchenexperte sagt, dass der Elektroautobauer die aktuelle Krise schneller als andere Anbieter hinter sich lassen kann.

Der Chef der auf die Analyse von Autotechnik und -kosten spezialisierten US-Firma Munro & Associates glaubt, dass Tesla gegenüber anderen Autobauern im Vorteil ist. Sandy Munro begründete dies in einem auf YouTube veröffentlichten Interview mit der hohen vertikalen Integration: Im Branchenvergleich sei der Anteil von selbst produzierten Komponenten bei Tesla sehr hoch – und die Abhängigkeit von Zulieferern damit geringer.

„Man kann nur so schnell agieren, wie der langsamste Zulieferer, und man ist nur so gut, wie der schlechteste Zulieferer“, so Munro. Auch Tesla kauft Teile extern ein, laut dem US-Blog Teslarati unter anderem Windschutzscheiben, Bremsen und Kühltechnik für Akkus. Viele andere Komponenten stellen die Kalifornier jedoch selbst her, darunter neben E-Antriebs-Technik etwa Sitze.

Die Batteriepakete für seine Elektroautos produziert Tesla ebenfalls intern. Das ist zwar auch bei den Wettbewerbern üblich, der US-Hersteller fertigt aber zusätzlich zusammen mit Technologie-Partner Panasonic Batteriezellen in einer Fabrik im US-Bundesstaat Nevada. Schon vor der Coronavirus-Pandemie galten die bei Teslas Konkurrenz vor allem aus Asien stammenden Akkus als Engpass für die Elektroauto-Produktion, dennoch verzichten die meisten Autobauer bisher auf eine Eigenfertigung.

Tesla könnte den Verkauf seiner Stromer dank der Kontrolle über die wichtigsten Komponenten also schneller wieder als andere Anbieter hochfahren. Auch von möglichen Zulieferer-Pleiten wäre das Unternehmen weniger betroffen. Hinzu kommt, dass Tesla sich nicht um den Verkauf von Verbrennern kümmern muss – der Großteil der Autohersteller wird bei der E-Mobilität durch das Geschäft mit Benzinern und Dieseln gebremst. Demgegenüber steht der bisher noch deutlich höhere Umsatz mit durch fossile Kraftstoffe angetriebenen Fahrzeugen.

Ob Tesla die aktuellen Schwierigkeiten tatsächlich schneller hinter sich lassen wird, bleibt abzuwarten. Dank der anhaltenden Popularität seiner Produkte verfügt das Unternehmen mittlerweile über größere Reserven, die Finanzkraft von Autoriesen wie Volkswagen oder General Motors liegt aber noch deutlich höher. Auch an der Börse ging es für Tesla wie die Branche allgemein zuletzt wieder abwärts. Die etablierten Autobauer dürften bei einer Verschlechterung der Marktsituation zudem unkomplizierter und schneller staatliche Unterstützung erhalten.