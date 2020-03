Der von deutschen Autoherstellern und Ford gegründete Betreiber von Schnellladeinfrastruktur Ionity hat Ende Januar seine Preise deutlich erhöht. Der Schritt sorgte für reichlich Kritik aus der Elektroauto-Szene. Vor zwei Wochen beendete dann das bei Ladeinfrastruktur in Deutschland führende Energieunternehmen EnBW aufgrund des neuen Preismodells seine Partnerschaft mit Ionity. Auch Maingau Energie zieht jetzt offenbar nach.

Wie die EnBW konnte sich der Energieversorger aus dem Rhein-Main-Gebiet mit Ionity nicht auf einen neuen Roaming-Vertrag mit Sonderkonditionen einigen, berichtet das Magazin Edison. Auch Kunden von Maingau Energie würden daher ihre Elektroautos bald nicht mehr an den inzwischen über 220 Ladeparks des Schnelllade-Konsortiums in Europa aufladen können. Das habe Edison aus Unternehmenskreisen erfahren.

Die sogenannten High-Power-Charging-Lader (HPC) von Ionity können die Akkupakete von Elektroautos mit bis zu 350 kW Leistung mit Energie füllen. Serienfahrzeuge unterstützen das Maximum bisher nicht, trotzdem ruft der Anbieter nach anfänglich pauschal acht Euro pro Ladung künftig 0,79 Euro je Kilowattstunde (kWh) auf. Das zahlen allerdings meist nur Kunden ohne Vertrag, insbesondere Angebote von Volkswagen-Marken sind deutlich günstiger. Auch die EnBW und Maingau Energie erhielten zunächst Sonderkonditionen, das ist nun aber wohl nicht mehr der Fall. Die Unternehmen beenden daher ihre Kooperationen.

Ionity steht zu neuem Tarifmodell

Der Ionity-Allianz sind mittlerweile auch die südkoreanischen E-Auto-Pioniere Hyundai und Kia beigetreten. Das Gemeinschaftsunternehmen argumentiert, dass man Elektroauto-Fahrern aller Marken schnelle, zuverlässige und gezielt platzierte Ladeinfrastruktur mit Ökostrom sowie guten Service biete. Auch mit den neuen Gebühren bringe das noch keinen Gewinn. Geld verdienen will Ionity eigener Aussage nach aber ohnehin erst später.

Laut Edison hält Ionity trotz anhaltender Kritik an den hohen Preisen und abspringenden Partnern an dem neuen Tarifmodell fest. Das sei vor kurzem auf einer Versammlung der Teilhaber des Joint Ventures besprochen worden.

In dem Bericht heißt es auch, dass Ionity mit weiteren Problemen zu kämpfen habe. So seien die Ladevorgänge infolge der Coronavirus-Krise um über 60 Prozent zurückgegangen. Außerdem gebe es Lieferschwierigkeiten bei Ladesäulen und Generatoren, da diese unter anderem aus Werken in Norditalien kommen – dort ruht aufgrund der Pandemie derzeit die Fertigung. Hinzu komme, dass die Ladestationen nicht als systemrelevante Infrastruktur eingestuft werden und neue Stationen derzeit nicht fertiggestellt werden können.

Ionity hat angekündigt, bis Ende 2020 entlang europäischer Hauptverkehrsachsen 400 HPC-Standorte zu errichten. Der Zeitplan dürfte angesichts der aktuellen Herausforderungen wackeln. Offiziell hat sich der Schnellladesäulen-Betreiber dazu bisher nicht geäußert.