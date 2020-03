VW will ab Sommer seine neue, von Grund auf als Elektroauto entwickelte Baureihe ID.3 an Kunden ausliefern. Bis dahin sind bei der Kernmarke des Wolfsburger Konzerns weiter nur auf Verbrenner-Plattformen basierende Stromer direkt erhältlich. Das Interesse am modernen ID.3 ist laut VW groß, aber auch die bestehenden E-Modelle werden zunehmend nachgefragt.

Bei der Modellreihe up! entfalle bereits jede zweite Bestellung auf die vollelektrische Version. In den ersten drei Monaten dieses Jahres seien rund 20.000 Fahrzeuge geordert worden, teilte VW Ende März mit. Auch die elektrifizierten „GTE“-Versionen des Passats stiegen in der Käufergunst: Mittlerweile wähle jeder siebte Kunde die Ausführung mit Plug-in-Hybrid-Technik.

Der 61 kW (83 PS) starke e-up! steht seit November 2019 in einer neuen Generation bei den Händlern. Der Kleinstwagen bleibt vorerst VWs Elektroauto-Einstiegsmodell in dem Segment, bis ihn ab 2023/2024 der exklusiv strombetriebene ID.1 ablöst. Der aufgewertete e-up! schafft dank größerer Batterie im WLTP-Zyklus bis zu 260 Kilometer mit einer Ladung – der Vorgänger kommt nur auf 160 Kilometer Reichweite nach der auslaufenden NEFZ-Norm.

Treiber der Nachfrage nach dem e-up! dürfte hierzulande neben VWs intensiveren Vertriebsbemühungen der vor wenigen Wochen erhöhte deutsche Umweltbonus sein: Für Elektroautos bis 40.000 Euro Netto-Listenpreis beträgt die Kaufprämie jetzt 6570 Euro – 3000 Euro netto kommen vom Staat, die Hersteller beteiligen sich mit 3570 Euro brutto. Vor Abzug der Förderung kostet der e-up! ab 21.975 Euro.

VW setzt künftig zwar vor allem auf Elektroautos, bietet aber auch noch Teilzeit-Stromer mit mehreren Kilometern rein elektrischer Reichweite an. Im Passat-Segment, in dem vorwiegend Dieselmotoren geordert werden, machen die an dem Zusatz „GTE“ zu erkennenden Plug-in-Hybriden mittlerweile 15 Prozent der Bestellungen aus – die Anzahl habe sich damit gegenüber dem GTE-Vorgängermodell verfünffacht, so VW.

Der als Limousine ab 44.795 Euro zu habende Passat GTE kann gemäß WLTP-Zyklus bis zu 56 Kilometer elektrisch fahren. Der Kombi kostet ab 45.810 Euro und bietet 54 Kilometer E-Reichweite. Auch für die steigende Nachfrage des Passat mit Plug-in-Hybrid-System dürfte der Umweltbonus wesentlich verantwortlich sein: Entsprechend angetriebene Modelle bis 40.000 Euro netto werden mit insgesamt 4500 Euro bezuschusst.