Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) und das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) arbeiten an einem intelligenten Ladekonzept. Die Technologie soll das Aufstellen zusätzlicher Ladesäulen für mehr Elektroautos ohne eine Überlastung der Netzanschlüsse ermöglichen. Das Lademanagement dazu wird im Pilotprojekt eLISA-BW entwickelt und erprobt.

Nicht jedes Elektroauto benötige immer gleich die volle Ladeleistung, so die Projektverantwortlichen. Oft reiche es aus, wenn das Fahrzeug rechtzeitig zur nächsten Fahrt geladen ist. Bei intelligent gesteuerten Leistungen ließen sich weitere Ladesäulen aufstellen und mehr Elektroautos gleichzeitig mit Strom versorgen, ohne den Netzanschluss zu überlasten.

DLR und ZSW wollen im Rahmen von eLISA-BW in den kommenden Monaten den E-Fuhrpark des Regierungspräsidiums Karlsruhe in einer Parkgarage mit intelligenter Ladeinfrastruktur ausstatten. „Ein Computer vergleicht die Ladezustände der angeschlossenen E-Autos mit den Daten des Fahrzeugbuchungssystems. Dabei regelt er die Stromstärken so, dass die Fahrzeuge pünktlich zum nächsten Buchungstermin aufgeladen sind, ohne die Leistung der Station zu überschreiten – ganz nach dem Motto Intelligenz statt Kupfer“, erklärt DLR-Forscher Sebastian Sigle, Projektleiter von eLISA-BW. „Mit angepassten Ladezyklen lassen sich mit zusätzlichen Ladepunkten mehr Elektroautos versorgen und klimafreundliche Elektromobilität flächendeckend vorantreiben.“

Noch sei das Lademanagement vor allem für Behörden, Unternehmen und Institutionen mit Fuhrpark interessant, da es die Reservierungsdaten der Fahrzeugflotte verwendet. Das Konzept könne aber auch für Elektroautos ohne eigenes Buchungssystem erweitert werden. Zusätzliche Schnittstellen wie beispielsweise Smartphone-Apps, Parkleitsysteme mit Zuordnung von Ladesäulen oder die Vorwahl der Ladezeit durch die Nutzer ließen sich datentechnisch einbinden.

Neben der Technik wollen die Projektpartner Handlungsempfehlungen für Rahmenbedingungen erarbeiten, damit die Projektergebnisse auf weitere öffentliche Parkräume und Netzbetreiber übertragbar sind.