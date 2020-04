Wie Daimler und Volkswagen rückt auch BMW bei seiner Offensive mit teil- und vollelektrischen Modellen den Faktor Nachhaltigkeit stärker als bisher in den Fokus. In einem Interview mit dem Branchenportal Automobil Industrie sprach Einkaufschef Andreas Wendt über die nächsten Schritte. Dabei kam auch die Produktion von Batteriezellen zur Sprache.

Neben den Lieferanten der ersten Reihe sollen nun auch bei den weiteren Zulieferern CO2-Reduktionsinitiativen vorangetrieben werden. Zunächst werde man dazu bei kleineren und mittleren Unternehmen mit einem Fragebogen den „CO2-Reifegrad“ ermitteln. Man wolle die Partner administrativ nicht überfordern, das Thema CO2 sei künftig aber Teil der Vergabeentscheidung. „Für die 30 Ausschreibungen mit dem größten CO2-Fußabdruck haben wir Anfang des Jahres einen ‚Vergabeticker‘ installiert, über den wir CO2-Emissionen in die jeweilige Vergabeentscheidung mit einfließen lassen“, so Wendt.

Zur Strategie von BMW bei der Entscheidung zwischen Zukauf und eigener Herstellung sagte der Einkaufschef, dass man die Situation nach „strategischer Relevanz, aus betriebswirtschaftlicher und aus personalpolitischer Sicht“ analysiere. In strategisch wichtigen Themenfeldern baue der Konzern eigene Kompetenz auf – etwa im Bereich E-Mobilität. Wendt verwies auf das neue Kompetenzzentrum Batteriezelle in München für das Erforschen und die Entwicklung von Akku-Technologie. Dort würden sich 200 Spezialisten um die Zusammensetzung und das Design der Batteriezelle bis hin zur Produzierbarkeit in Großserie kümmern. „Sie agieren mit unseren Zelllieferanten fachlich auf Augenhöhe“, unterstrich der BMW-Manager.

Batteriezellen selbst zu fertigen, wie es beispielsweise Volkswagen vorhat, plant BMW derzeit nicht. Man kaufe aber für die neuesten Elektroantriebe die Schlüssel-Rohstoffe für Batteriezellen Kobalt und Lithium selbst ein und stelle diesen den Zellherstellern zur Verfügung. Das sorge für Vorteile bei den Kosten. BMW habe außerdem die Rohstoffketten im Blick, „was ethisch verantwortliche Bedingungen beim Abbau anbelangt – oder eben CO2“, erklärte Wendt. Das gelte für die gesamte Wertschöpfungskette bis zum elektrischen Antrieb.

Darauf angesprochen, ob BMW einzelne Themen zukünftig nur von Lieferanten bearbeiten lassen würde, betonte Wendt: „Nein. Das wäre bei einem Zukunftsthema wie E-Mobilität keine gute Entscheidung.“