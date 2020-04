Seat hat vor kurzem näher beleuchtet, wie sein neues Elektroauto Mii electric funktioniert. Das erst vergangenen November gestartete Modell ist für 2020 bereits ausverkauft, die Technik aber weiter verfügbar: Das spanische Modell ist unter dem Blech baugleich mit den weiter bestellbaren Kleinstwagen der Konzernschwestern VW und Škoda e-up! beziehungsweise CitigoE iV.

Der Mit electric lässt sich über Haushaltssteckdosen oder Schnellladestationen laden. Während Haushaltssteckdosen mit Wechselstrom betrieben werden, stellen Schnellladesäulen Gleichstrom bereit – darum sind unterschiedliche Anschlüsse nötig. „Im Seat Mii electric kommt ein kombiniertes System zum Einsatz, das beides unterstützt. Abhängig vom Anschlusstyp und dessen spezifischer Ladeleistung variiert die Ladedauer. Eine Wallbox lädt deutlich schneller als der gewöhnliche 230-V-Stromanschluss in der Garage. Schnellladestationen sind bis zu fünfmal schneller“, erklärt Francesc Sabaté, Leiter der Energiesystem-Entwicklung bei Seat.

Wird das Elektroauto mit Wechselstrom an der Haushaltssteckdose geladen, fließt der Strom zunächst durch das Ladekabel und das Ladegerät am Fahrzeug. Da es sich um ein Hochspannungssystem handelt, wird der gesamte Kreislauf durch spezielle Systeme abgesichert. „Die Ladeelektronik des Seat Mii electric überprüft konstant relevante Batterieparameter des gesamten Ladesystems. Weicht ein Parameter von der Norm ab, trennt das System automatisch die Stromzufuhr“, so Sabaté.

Das Ladegerät sorgt dafür, dass nur Gleichstrom die Batterie erreicht. Dazu wandelt es den Wechselstrom einer Haushaltssteckdose in Gleichstrom um. Lädt der Mii electric an einer Ladesäule, wird diese Phase übersprungen und Gleichstrom direkt der Batterie zugeführt. Als Elektroauto kann der Mii electric zudem rekuperieren, er gewinnt also während des Bremsvorgangs Energie für die Batterie zurück.

Das Design aktueller Elektroautos orientiert sich an der Form der Batterien, die den unteren Fahrzeugteil beanspruchen. Da der Seat Mii electric auf dem VW e-up! basiert, baut er auf einer ursprünglich für Verbrennungsmotoren konzipierten Plattform auf. Auf Änderungen der Struktur und des Innenraums haben die Entwickler verzichtet, stattdessen werden die Batterien speziell für dieses Modell gefertigt. Das Batteriepaket des Mii electric teilt sich in Module auf, die sich wiederum aus einzelnen Batteriezellen zusammensetzen. Versagt ein Modul, kann es ersetzt werden, ohne den Rest des Batteriesystems negativ zu beeinflussen.

Unterwegs wandelt der Elektroantrieb des Mii electric den Drei-Phasen-Wechselstrom, oder auch Drehstrom, in Triebkraft um. Einmal in Betrieb, ist dieselbe Energie über fast alle Laststufen hinweg verfügbar. Anders als bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor stellen Elektroautos die gesamte Kraft ab dem allerersten Moment zur Verfügung.

Der Mii electric bietet eine WLTP-Reichweite von 260 Kilometern. Mit 61 kW (83 PS) Leistung geht es in 12,3 Sekunden von 0-100 km/h, maximal sind 130 km/h möglich. Den Stromverbrauch gibt Seat mit kombiniert 12,9–12,7 kWh/100 km an. Der Mii electric ist ab 20.650 Euro der günstigste der Elektro-Drillinge des VW-Konzerns. Wer für dieses Jahr kein Exemplar mehr ergattern kann, hat mit dem nur optisch anders ausfallenden Škoda CitigoE iV eine 20.950 Euro kostende Alternative. VW selbst bietet die Technik in Form des e-up! zum Grundpreis von 21.975 Euro an.