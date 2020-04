Tesla hat Mitte März mit der Auslieferung seines neuen Elektroautos Model Y begonnen. Zuerst wird das unter dem größeren Model X angesiedelte SUV an Käufer in Nordamerika übergeben. Seit kurzem kann das Model Y mit Anhängerkupplung bestellt werden – auch von Käufern hierzulande.

Bisher gibt es nur wenige Elektroautos, die direkt vom Hersteller für fas Ziehen von Anhängern ausgerüstet werden können. Dass das Model Y zu Beginn nicht mit einer entsprechenden Option verkauft wurde, hat viele gewundert. Seit wenigen Tagen kann die Ausstattung im Online-Konfigurator aber um die Position „Tow Hitch“ erweitert werden. Dabei handelt es sich laut Tesla um eine „hochfeste Anhängerkupplung für Anhängelasten bis zu 1.600 kg“. Kostenpunkt: 1050 Euro.

Tesla bietet damit nun drei Elektroautos an, die offiziell mit Anhänger ausgestattet werden können – und zwar neben den SUV Model Y und Model X auch die Mittelklasse-Limousine Model 3. Für letztere, 2017 gestartete Baureihe wurde die Anhängerkupplung für Lasten bis 910 kg Mitte letzten Jahres zum Preis von 1060 Euro in das Programm aufgenommen. Das Model X unterstützt 2250 kg. Die Premiumlimousine Model S liefert Tesla bislang nicht zum Schleppen von Anhängern aus.

Anders als beim Model 3 kann das Model Y auch in der Sportversion „Performance“ mit Anhängerkupplung genutzt werden. Um diese oder die anderen Varianten des Mittelklasse-SUV noch nützlicher zu machen, steht ein Dachgepäckträger von Tesla zur Verfügung. Dieses Zubehör wurde ebenfalls kürzlich in das Angebot aufgenommen, ist vorerst allerdings nur über den Zubehör-Shop von US-Kunden beziehbar. Dort hat der originale Tesla-Dachträger mit 450 Dollar (ca. 412 Euro) den gleichen Preis wie das Pendant für das Model 3. Die Tragfähigkeit beträgt 75 kg.

Bestellungen sind zwar bereits möglich – ab wann genau das Model Y auch in Deutschland auf die Straßen kommt, ist aber noch offen. Offiziell heißt es, dass der Start der Produktion in der derzeit entstehenden neuen „Gigafactory“ nahe Berlin für Anfang 2021 vorgesehen ist. Zu Beginn verkauft Tesla das Model Y hierzulande in zwei Varianten ab 58.620 Euro mit bis zu 505 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm.