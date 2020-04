Die Deutsche Energie-Agentur (Dena) und die Wirtschaftsforscher der Prognos AG haben im Auftrag des Energiekonzerns EnBW das Potenzial für private Elektroauto-Ladeinfrastruktur in Deutschland ausgewertet. Die entstandene Studie soll einen Überblick geben, ob der Gebäudebestand theoretisch den Ladeinfrastruktur-Bedarf von sieben bis zehn Millionen E-Fahrzeugen bis 2030 abdecken kann, wenn 85 Prozent aller Ladevorgänge durch private Ladepunkte stattfinden würden.

Nach den Ergebnissen der Analyse verfügt Deutschland zwar über ein großes Potenzial von 8 bis 12 Millionen privaten Ladepunkten in Gebäuden mit einer oder zwei Wohnungen, jedoch nur über ein Potenzial von 0,45 bis 1,8 Millionen privaten Ladepunkten bei Gebäuden mit drei oder mehr Wohnungen. Für verdichtete Wohnräume mit Mehrfamiliengebäuden sei daher ein konzentrierter und verstärkter Aufbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur erforderlich. Dies sei insbesondere in Regionen mit starker Kaufkraft der Fall.

„Der Einsatz von Fördermitteln sollte sich daher daran orientieren, ein zusätzliches, öffentlich zugängliches Ladeinfrastruktur-Angebot für alle Bevölkerungsgruppen zu schaffen, um einen Engpass der Ladeinfrastrukturverfügbarkeit sowie des Fahrzeugabsatzes zu vermeiden“, erklärt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der Dena-Geschäftsführung. Der zu erwartende Bedarf zeige, dass der Aufbau der privaten und öffentlichen Ladeinfrastruktur sehr schnell stattfinden muss, merkt EnBW-Vertriebschef Timo Sillober an. Schon ab 2022 sei regional mit Engpässen an öffentlich zugänglichen Ladestationen zu rechnen. Wichtig sei dabei insbesondere der Ausbau von Schnellladeinfrastruktur im urbanen Raum.

Ab 2030 könnte der Studie zufolge auch das private Ladeinfrastruktur-Potenzial ausgeschöpft sein, um den Bedarf aller elektrifizierten Fahrzeuge zu decken. Damit E-Autos wie von der Bundesregierung gewollt in großem Stil auf den Straßen unterwegs sein können, müssten zügig Lademöglichkeiten geschaffen werden. Gerade für potenzielle E-Fahrzeug-Besitzer in Mehr-Parteien-Gebäuden oder in Wohngebieten ohne Stellplatz, mit angemietetem Stellplatz oder Stellplatz in einer Wohneigentümergemeinschaft, werde der Aufbau einer ausreichenden öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur ein wesentliches Entscheidungskriterium bleiben.

Markthochlauf erfordert Ladeinfrastruktur

Zwar bestehe über ganz Deutschland betrachtet bis 2030 das theoretische Potenzial, den Strombedarf aller Elektrofahrzeuge über das private Ladeinfrastruktur-Angebot zu decken, so die Studienautoren. In allen Szenarien zur Entwicklung der privaten Ladeinfrastruktur erscheine ein paralleler beziehungsweise vorgreifender Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur aber ebenfalls dringend notwendig, um das Marktwachstum der E-Fahrzeuge nicht zu behindern.

Aufgrund der unterschiedlichen Kaufkraft und Wohnraumverteilung werde es innerhalb Deutschlands einen regional und zeitlich differenzierten Markthochlauf der Fahrzeuge und damit Bedarf an öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur geben, heißt es abschließend. Die Studie empfiehlt daher den Aufbau eines Grundnetzes an Ladepunkten in dicht besiedelten Wohngebieten, eine stärkere Verzahnung von E-Fahrzeug-Neuzulassungen mit der Fördermittelvergabe sowie den Abbau rechtlicher Hindernisse, um private Ladepunkte in Mehrfamilienhäusern und Stellplätzen von großen Wohngebäuden zu schaffen.