Erst vor kurzem hatte Renault einen neuen Rekordmonat für sein Elektroauto ZOE in Deutschland verkündet: Mit 1800 Neuzulassungen wurden im Januar so viele Einheiten wie noch nie in einem Kalendermonat verkauft. Trotz zunehmender Konkurrenz und Kaufzurückhaltung infolge der Coronavirus-Krise nimmt die Nachfrage nach dem elektrischen Kleinwagen hierzulande weiter zu.

Die Zulassungen des französischen Batterie-Autos stiegen im ersten Quartal 2020 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 56 Prozent auf 4234 Einheiten (Januar bis März 2019: 2717 Zulassungen). Der Elektro-Marktanteil des ZOE lag laut Renault per Ende März bei 15,8 Prozent. „Erst im Februar hatte Deutschlands meistgekauftes Elektroauto 2019 als erster Elektro-Pkw im deutschen Markt die Marke von 30.000 verkauften Einheiten geknackt. Seit dem Marktstart 2013 bis heute wurden insgesamt rund 31.400 Renault ZOE in Deutschland zugelassen“, freut sich das Unternehmen.

Renault Erfolgs-Elektroauto ist seit wenigen Wochen in der zweiten Generation am Start: Der ZOE schafft nun bis zu 395 Kilometer Reichweite im WLTP-Testzyklus, hinzu kommen technische Innovationen, ein neues Interieur und ein aufgefrischtes Design. Zum steigenden Absatz dürfte zuletzt auch die höhere Elektroauto-Kaufprämie „Umweltbonus“ wesentlich beigetragen haben: Erschwingliche Voll-Stromer wie der ZOE werden aktuell mit 6000 Euro bezuschusst.

Neben dem ZOE bietet Renault den Hochdachkombi Kangoo Z.E., das Leichtfahrzeug Twizy und den mittelgroßen Master Z.E. als reine E-Fahrzeuge an. Bis 2022 wollen die Franzosen ihr Angebot weltweit auf acht vollelektrische und zwölf teilelektrische Modelle erweitern. Als nächstes reines E-Auto der Marke kommt zum Jahreswechsel 2020/2021 der Twingo Z.E. auf den Markt. Einen Ausblick auf die nächste Generation der Elektroautos von Renault ab 2021 gab der Hersteller Anfang März mit dem Concept Car Morphoz.