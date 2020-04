Um die Verbreitung des Coronavirus zu bremsen, haben auch Autohäuser seit Wochen geschlossen. Die Bundesregierung will das öffentliche Leben nun langsam wieder hochfahren, dazu sollen die ersten Geschäfte wieder öffnen. Das kommt auch den Verkäufern von Autos zugute. Die Branche wünscht sich nun weitere Hilfe von der Politik.

Die deutschen Autohändler fordern nach der Flaute Kaufanreize. Thomas Peckruhn, Sprecher der Markenhändler und Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK), sagte der Deutschen Presse-Agentur: „Extrem wichtig wären jetzt zusätzliche Kaufprämien für Elektro- und Hybridautos und für Verbrenner mit der neuesten Schadstoffnorm.“ Der Verkauf von Elektroautos sei bis Mitte März gut angelaufen, jetzt dürfte die Kauflust aber geringer ausfallen. Viele potenzielle Kunden seien von Kurzarbeit betroffen oder sorgten sich um ihren Arbeitsplatz. Auch Unternehmen müssten sparen, so Peckruhn.

Der ZDK erklärte weiter, dass die Zulassungsstellen schnell wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen müssten. „Was nützt mir ein neues Auto, wenn ich es nicht zulassen kann?“, sagte Peckruhn. Hier fehle es noch an klaren Signalen. Während die Autohersteller ihre Produktion erst wieder hochfahren müssten, sei der Handel bereits auf das Frühjahrsgeschäft vorbereitet und gegenwärtig „sehr gut sortiert“.

Es gibt bereits diverse Vorschläge, wie das Geschäft der für Deutschland so wichtigen Automobilbranche vom Staat wiederbelebt werden könnte. Volkswagen etwa hat Kaufprämien für sauberere Neuwagen als eine mögliche Maßnahme in Spiel gebracht – „je weniger Schadstoffe, desto höher der Zuschuss“. BMW-Boss Oliver Zipse hält die von CSU-Chef Markus Söder angeregte „Innovationsprämie“ für vielversprechend. Mit ihr könne die Wirtschaft angekurbelt und gleichzeitig der Umstieg der Kunden auf klimaschonende Technologien beschleunigt werden.

Marktanalyst Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St. Gallen hat vorgeschlagen, die Mehrwertsteuer für neue Elektroautos zu erlassen. Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management an der Fachhochschule Bergisch Gladbach kann sich als umweltfreundliches Konjunkturprogramm sogar eine Stromer-Prämie von 10.000 Euro vorstellen. Aktuell werden Elektroautos in Deutschland mit bis zu 6000 Euro gefördert.