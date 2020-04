Daimler-Chef Ola Källenius hat in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeine Zeitung drei Thesen für die Zeit nach der Coronavirus-Krise veröffentlicht. Die Automobilindustrie steht wegen der infolge der Pandemie heruntergefahrenen Produktion und eingebrochenen Nachfrage nach ihren Produkten vor großen Herausforderungen.

Für eine Bilanz sei es noch zu früh. Die Krise zeige aber schon jetzt, dass individuelle Mobilität ein „hohes Gut“ sei und dies auch bleibe. Das Auto sei mehr als ein geschützter Raum, sagte Källenius. „Es gibt uns die Unabhängigkeit, uns jederzeit selbstbestimmt von A nach B zu bewegen.“ Gerade jetzt komme hinzu, dass Helfer zu Bedürftigen und Waren in Supermärkte kommen.

Daimler wolle individuelle Mobilität bewahren, müsse sich dafür jedoch verändern, erklärte der Konzernchef. Der Autobauer wisse, dass ein „Spurwechsel“ nötig ist und arbeite daran „mit aller Kraft“. Im Mittelpunkt stünden dabei die Themen Dekarbonisierung und Digitalisierung. Während Letzteres über die Zukunft vieler Firmen bestimme, sei der Erfolg der Dekarbonisierung wesentlich für die Zukunft des Planeten.

Källenius bekräftigte, dass die Daimler-Kernmarke Mercedes-Benz bis 2039 weltweit eine CO2-neutrale Pkw-Neuwagenflotte anbieten wolle. Man strebe zudem für die wichtigsten Märkte an, bis dahin alle neuen Daimler-Nutzfahrzeuge im Gebrauch CO2-neutral zu machen. Die Elektrifizierung des Fahrzeug-Portfolios gehöre „zu den zentralen Themen“, die das Unternehmen auch während der coronabedingten Pausierung von Standorten und Anlagen vorantreibe. Die Bemühungen zur Dekarbonisierung würden aber auch die Lieferketten und Produktion betreffen.

„Wir stehen zu den beschlossenen CO2-Zielen“

Man dürfe beim Klima nicht den „Point of no Return“ verpassen. Die aktuelle Krise zeige, dass nicht nur wirksame Maßnahmen nötig sind. „Wir brauchen auch die Menschen, die sie tragen. Beides ist entscheidend“, so Källenius. Der Auftrag von Daimler sei dabei CO2-neutrale Mobilität durch Innovationen. „Und wir sind entschlossen, diesen Weg zu gehen. Diese Botschaft ist mir wichtig: Wir stehen zu den beschlossenen CO2-Zielen“, versicherte der Vorstandschef.

Der Kampf gegen die Pandemie dürfe keine Ausrede beim Kampf gegen den Klimawandel sein. Zwar seien finanzielle Ressourcen derzeit knapper denn je und die Dekarbonisierung koste viel Geld. „Aber wir sind fest davon überzeugt, dass sich das auf lange Sicht rechnet“, sagte Källenius weiter. Die bereits vereinbarte CO2-Bepreisung sowie der Umweltbonus für Elektrofahrzeuge und Plug-in-Hybride sei hier „eine positive Lenkwirkung“. Die Politik sollte zudem für einen schnellstmöglichen Ausbau der Ladeinfrastruktur sorgen.

Abschließend äußerte Källenius trotz der Herausforderungen Zuversicht. Die weltweiten Maßnahmen von Unternehmen und Zivilgesellschaft gegen die Verbreitung des Coronavirus würden zeigen, was man gemeinsam erreichen kann. „Auch den Kampf gegen den Klimawandel können wir nur so gewinnen“, unterstrich der Daimler-Chef.