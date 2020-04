Der chinesische Elektroautobauer Aiways hat nach dem Start auf dem Heimatmarkt auch europäische Käufer im Visier. In wenigen Monaten soll das erste Modell des Startups hierzulande ausgeliefert werden. Das Laden des Batterie-SUV U5 könnten später auch autonome Roboter übernehmen.

Aiways hat mehrere Patente in Europa und China für das Design und die Schnellladetechnik eines Laderoboters zugestanden bekommen, berichtet unter anderem Carscoops. Einen Prototyp des CARL getauften Helfers zeigte das Unternehmen bereits im letztem Jahr in Videos auf YouTube – unter anderem in diesem:

CARL wird über eine Smartphone-App gerufen. Er findet den Standort des Elektroautos via GPS und dockt sich automatisiert an dem Ladeanschluss des Fahrzeugs an. Die Anwesenheit des Fahrers ist nicht erforderlich. CARL kann sich nach Angaben der Entwickler mit verschiedenen Autofabrikaten verbinden, Voraussetzung dafür sei ein „anerkannter Ladestandard“.

Der Aiways U5 wird über den europäischen Ladestandard CCS mit Strom versorgt. CARL bringt bis zu 60 kWh Energie zu den zu ladenden Elektroautos, die 63-kWh-Batterie des U5 lässt sich also fast komplett füllen. Die Ladung bis 80 Prozent soll in unter 50 Minuten erledigt sein. Nach dem Auffrischen einer Batterie kümmert sich CARL entweder um ein weiteres Fahrzeug oder fährt zurück zu seiner Basisstation.

„Anstatt dass die Fahrer versuchen, einen Lader zu finden, findet der Lader sie“, so Aiways-Europa-Manager Alex Klose. „Wir wollen den Besitz eines Elektroautos so simpel, mühelos und angenehm wie möglich machen.“ Die konkrete Zukunft von CARL oder einem vergleichbaren Produkt von Aiways ist noch offen. Klose bezeichnete den Roboter als Entwurf dafür, wie Elektroautos in Zukunft geladen werden könnten.

Der unter 40.000 Euro kostende U5 mit 400 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm soll ab September an deutsche Kunden ausgeliefert werden. Eigentlich war der Start schon ab April vorgesehen, wegen der Coronavirus-Pandemie wurde der Zeitplan aber angepasst. Beim Vertrieb setzt Aiways auf seine Website und Kooperationen. Hierzulande arbeiten die Chinesen mit der Einkaufsgenossenschaft für Elektrogeräte Euronics zusammen, die an ihren Standorten Beratung und Probefahrten anbietet.