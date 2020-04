Die Daimler Truck AG und die Volvo Group, zwei führende Unternehmen der Nutzfahrzeugindustrie, planen ein Gemeinschaftsunternehmen. Das Joint Venture soll Brennstoffzellen-Systeme für unter anderem den Einsatz in schweren Nutzfahrzeugen entwickeln, produzieren und vermarkten. Daimler teilte mit, alle seine derzeitigen Brennstoffzellen-Aktivitäten in der Neugründung zusammenführen zu wollen.

„Transport und Logistik halten die Welt am Laufen, gleichzeitig wächst der Transportbedarf weiter. Ein wirklich CO2-neutraler Transport wird nur durch einen elektrischen Antriebsstrang erreicht werden, wobei die Energie aus zwei Quellen kommen kann: entweder aus Batterien oder durch die Umwandlung von Wasserstoff in Elektrizität an Bord des Fahrzeugs. Für den Lkw-Einsatz im schweren Fernverkehr sind Brennstoffzellen eine entscheidende Lösung“, so der Vorstand der Daimler Truck AG Martin Daum.

Daimler habe bei Brennstoffzellen in den letzten zwei Jahrzehnten mit der Tochter Mercedes-Benz Fuel Cell bereits Know-how aufgebaut, so Daum weiter. Die Partnerschaft mit der Volvo Group sei „ein Meilenstein, um brennstoffzellenbetriebene Lkw und Busse nun auf unsere Straßen zu bringen“. Martin Lundstedt, Präsident und CEO der Volvo Group, sagte: „Die Nutzung von Wasserstoff als Träger von Ökostrom zum Antrieb von Elektro-Lkw im Fernverkehr ist eine hervorragende Ergänzung zu batterieelektrischen Fahrzeugen und erneuerbaren Kraftstoffen. Die Erfahrung beider Unternehmen auf diesem Gebiet wird die Entwicklung beschleunigen. Dies ist sowohl für unsere Kunden als auch für die Gesellschaft von Vorteil.“

Mit der Gründung des Joint Ventures würden die Unternehmen zeigen, dass sie an die mit Wasserstoff angetriebene Brennstoffzelle für Nutzfahrzeuge glauben, unterstrich Lundstedt. Damit diese Vision Wirklichkeit werden kann, müssten aber auch andere Unternehmen und Institutionen diese Entwicklung unterstützen – „nicht zuletzt, um die erforderliche Kraftstoffinfrastruktur aufzubauen“.

Die Daimler Truck AG und die Volvo Group werden zu je 50 Prozent an dem Joint Venture beteiligt sein, erklärten die Konzerne. Das neue Unternehmen werde als unabhängige und selbständige Einheit agieren. Die Bündelung der Kräfte werde die Entwicklungskosten für die Partner senken und die Markteinführung von Brennstoffzellen-Systemen in Produkten für den schweren Transport und Langstreckeneinsätze beschleunigen. Das Ziel sei, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts schwere Brennstoffzellen-Nutzfahrzeuge für den anspruchsvollen und schweren Fernverkehr in Serie anzubieten. Darüber hinaus befasse sich das Joint Venture auch mit anderen Anwendungsfällen.