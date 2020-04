Audis erste Elektroautos bieten im Vergleich mit Branchenprimus Tesla je nach Version teils deutlich weniger Reichweite. Auch bei der Ladeleistung gibt es bereits stärkere Systeme. Die reale Ladedauer hängt laut den Ingolstädtern jedoch maßgeblich von einer idealen Ladekurve ab. In einer Mitteilung erklären die Entwickler, wie sie das schnelle Strom zapfen optimieren.

Im Audi-Programm gibt es aktuell das SUV e-tron sowie dessen Derivat e-tron Sportback mit bis zu 444 Kilometer Reichweite gemäß WLTP-Norm. Mit diesen Fahrzeugen profitiere man von hohen Ladegeschwindigkeiten, weil die Ladeleistung von bis zu 150 kW über einen weiten Bereich des Ladevorgangs anliegt, wirbt das Unternehmen. Möglich mache das ein ausgefeiltes Thermomanagement der Lithium-Ionen-Batterie.

Um die Alltagstauglichkeit eines Elektroautos zu bewerten, sollte man sich an der Ladegeschwindigkeit und nicht nur an der nominellen maximalen Ladeleistung orientieren, sagt Audi. Zwar fänden die meisten Ladevorgänge zuhause oder am Arbeitsplatz statt, wo der Faktor Zeit meist keine maßgebliche Rolle spielt. Auf der Langstrecke hingegen zähle jede Minute und schnelles Aufladen sei daher essentiell.

Viele würden anhand der maximalen Ladeleistung ihres Elektroautos die Ladeeigenschaften beurteilen – doch dieser Wert sei nur bedingt aussagefähig, wenn es um das zügige „Tanken“ an einer Schnellladesäule geht, erklärt Audi. Wesentlich für eine kurze Ladedauer sei eine hohe Ladegeschwindigkeit (nachgeladene kWh/Minute) über den gesamten Ladevorgang. Sprich: Eine hohe Ladeleistung muss über einen möglichst langen Zeitraum anliegen. Genau hier würden die e-tron-Modelle durch ihre Dauerleistung glänzen.

Im aktuellen Wettbewerbsumfeld – gemeint sein dürfte vor allem Tesla – gebe es bereits Modelle mit einer nominell höheren Leistung, der Unterschied liege aber im Detail. „Denn die Fähigkeit des HPC-Schnellladens (High-Power-Charging) mit möglichst hoher Leistung an der Ladesäule ist zwar eine notwendige Voraussetzung, aber nicht der alles entscheidende Faktor“, so Audi. Mindestens genauso wichtig sei die hohe Stromaufnahme der Batterie über einen weiten Bereich des Ladevorgangs.

Lade das E-Auto nur in einem vergleichsweise kleinen Fenster mit Höchstleistung und muss frühzeitig herunterregeln, nehme damit gleichzeitig auch die Ladegeschwindigkeit ab – also der Zugewinn nachgeladener Batteriekapazität pro Zeiteinheit, erläutert Audi. Somit sei die Ladegeschwindigkeit durch eine ideale Ladekurve mit lange anliegender Höchstleistung das wichtigere Kriterium in Sachen Ladeleistung und letztendlich der Garant für eine kurze Standzeit an der Ladesäule. Neben dem Durchschnittsverbrauch hänge von ihr ab, wie viel Reichweite im Schnitt über einen definierten Zeitraum nachgeladen werden kann.

Die Ladekurve macht den Unterschied

In Sachen Ladekurve könne das Top-Modell e-tron 55 seine Konzeptvorteile ausspielen, sagt Audi. Dazu heißt es: „Die Kurve an einer HPC-Säule mit 150 kW Leistung zeichnet sich durch Kontinuität auf hohem Niveau aus. Das Auto lädt bei idealen Bedingungen im Bereich von 5 bis 70 Prozent Ladezustand an der Schwelle der maximalen Leistung, bevor das intelligente Batteriemanagement die Stromstärke absenkt. Ein großer Unterschied zu anderen Konzepten, die ihre volle Leistung meist nur für kurze Zeit – im sogenannten Peak – erreichen und bereits weit vor Erreichen der 70 Prozent-Schwelle deutlich herunterregeln.“

Im Alltag biete der Audi e-tron durch seine Ladetechnik einen großen Vorteil: Für rund 110 Kilometer Reichweite stehe man im Idealfall – also bei entsprechend moderner Technik – knapp 10 Minuten an der Ladesäule. Die 80 Prozent-Marke erreiche der e-tron nach circa 30 Minuten. Obwohl es aus technischen Gründen deutlich mehr Zeit in Anspruch nehme, die verbleibenden 20 Prozent einer Lithium-Ionen-Batterie zu füllen, dauere das Vollladen von 5 bis 100 Prozent an einer HPC-Säule rund 45 Minuten – dies sei „eine herausragende Eigenschaft im Wettbewerbsumfeld“.

Thermomanagement für schnelles Laden

Die größte für den e-tron verfügbare Fahrbatterie hat eine Bruttokapazität von 95 kWh (netto 86,5 kWh). Ein aufwändiges Thermomanagement stelle die Basis für eine ausgewogene Performance und Dauerhaltbarkeit, so Audi. Eine Flüssigkeitskühlung sorge dafür, dass sich die Batterietemperatur auch bei hoher Belastung oder tiefen Temperaturen im optimalen Wirkungsbereich von 25 bis 35 Grad Celsius bewegt.

In den insgesamt 40 Metern Kühlleitungen der vier Kühlkreisläufe des e-tron zirkulieren 22 Liter Kühlmittel, erklärt Audi. Beim Gleichstromladen mit 150 kW führe kaltes Kühlmittel die Wärme ab, die durch elektrische Innenwiderstände in der Batterie entsteht. Das Herzstück des Kühlsystems seien optisch mit einem Lattenrost vergleichbare Strangpressprofile, die von unten an das Batteriesystem geklebt sind. Ein neu entwickelter, wärmeleitfähiger Klebstoff verbinde die Kühleinheit mit dem Batteriegehäuse. Den Kontakt zwischen Gehäuse und den darin platzierten Zellmodulen stelle wiederum der sogenannte Gap-Filler her – ein wärmeleitfähiges Gel, das unter jedem Zellmodul den Zwischenraum zum Gehäuse füllt. Es leite die entstehende Abwärme der Zellen gleichmäßig über das Batteriegehäuse in das Kühlmittel.

Die räumliche Trennung von kühlwasserführenden Elementen und Batteriezellen erhöht laut Audi auch die Sicherheit des Gesamtsystems. Ein weiterer positiver Nebeneffekt der aufwändigen Konstruktion sei die hohe Widerstandskraft im Falle eines Unfalls.