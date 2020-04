Anlässlich der Diskussion um neue staatliche Kaufanreize für Pkw haben der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und der ökologische Verkehrsclub VCD den Umweltvorteil von Plug-in-Hybrid-Fahrzeugen überprüft. In einem gemeinsamen Papier untersuchten die Verbände, in welchem Umfang Teilzeit-Stromer mit mehreren Kilometern Elektro-Reichweite den Kraftstoffverbrauch und damit die CO2-Emissionen von Pkw mindern. Umwelt und Verbraucher haben laut der Auswertung wenig positiven Nutzen von der alternativen Antriebsart.

Die Herstellerangaben würden plug-in-hybride Fahrzeuge als saubere Alternative zu reinen Benzin- oder Diesel-Pkw ausweisen, die typische Nutzung im Alltagsbetrieb stehe dem jedoch häufig entgegen, teilten die Organisationen mit. Trotz der aus Sicht von BUND und VCD unrealistischen Herstellerangaben gebe es für Plug-in-Hybride zahlreiche Anreize zum Kauf. Davon würden vor allem die Hersteller profitieren, die mit den Fahrzeugen ihre CO2-Vorgaben in der EU verbessern.

„Es ist absurd, dass Plug-in-Hybride weiterhin mit völlig unrealistischen Verbrauchswerten in die Berechnungen der CO2-Flottenwerte eingehen und dank sogenannter ‚Super Credits‘ sogar mehrfach angerechnet werden“, kritisiert der verkehrspolitische Sprecher des VCD Michael Müller-Görnert. Er warnt, dass vor allem Premiumhersteller diese Anreize nutzen würden, um Strafzahlungen in der EU zu vermeiden. Dadurch könnten zunehmend Plug-in-Hybrid-Modelle auf den Markt gelangen, deren tatsächlicher Kraftstoffverbrauch sehr viel höher liegt. „Diesen Umstand blendet die Politik völlig aus“, bemängelt Müller-Görnert.

BUND & VCD fordern Neujustierung der Anreize

Damit Plug-in-Hybride einen Umweltvorteil gegenüber Fahrzeugen ohne zusätzlichen Elektromotor entfalten, müsse laut BUND und VCD gewährleistet sein, dass die Modelle vorwiegend elektrisch betrieben und mit Strom aus erneuerbaren Energien geladen werden. Nur dann seien die aktuellen Kaufbeihilfen zu rechtfertigen.

„Kaufbeihilfen oder andere Vergünstigungen dürfen Käufern von Plug-in-Hybriden nur dann gewährt werden, wenn diese nachweisen, dass sie ihr Fahrzeug zum weitaus überwiegenden Teil elektrisch betrieben haben. 70 bis 80 Prozent muss der elektrische Anteil mindestens betragen“, fordert Jens Hilgenberg, Leitung Verkehrspolitik des BUND. Der Nachweis könne durch Auslesen des Bordcomputers erbracht werden, Beihilfen würden dann erst im Nachgang ausgezahlt. „Diese Regelung muss insbesondere beim halbierten Steuersatz bei der Dienstwagenbesteuerung Anwendung finden. Wenn ein solcher Nachweis nicht erfolgt, müssten Kaufprämien und sonstige Begünstigungen gestrichen werden.“

Die Vergünstigungen für Plug-in-Hybride – sowohl bei der Anrechnung in der europäischen CO2-Grenzwertregulierung als auch in der nationalen Steuergesetzgebung – würden für die meisten Plug-in-Hybride derzeit „jeglicher Grundlage“ entbehren und müssten beendet oder neu geregelt werden, so BUND und VCD. Die Mehrfachanrechnung in der EU-Grenzwertberechnung durch die sogenannten Super Credits trage nicht dazu bei, dass Autohersteller ihre Neuwagenflotte klimafreundlich ausrichten und sollten ebenfalls gestrichen werden. Die aktuelle Regelung ermögliche es den Autokonzernen, weiter verbrauchsintensive Pkw zu verkaufen, indem sie ihre Verbrauchswerte durch die Mehrfachanrechnung von Elektrofahrzeugen und Plug-in-Hybriden schönrechnen.