Audi hat bekanntgegeben, nach der aktuellen Saison aus der Tourenwagen-Rennserie DTM auszusteigen. Das habe der Vorstand auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Herausforderungen durch die Coronavirus-Krise beschlossen. Die Ingolstädter wollen sich nun unter anderem auf ihr Engagement im Elektro-Rennsport konzentrieren.

„Auf seinem Weg zum Anbieter bilanziell CO2-neutraler Premiummobilität richtet Audi das Motorsport-Programm der Marke neu aus: Ihr Engagement in der Tourenwagen-Rennserie DTM werden die Vier Ringe nicht über die Saison 2020 hinaus verlängern“, so das Unternehmen in einer Mitteilung. Mit diesem Beschluss stehe der Einsatz in der Formel E und im Kundensport künftig im Mittelpunkt der Motorsport-Aktivitäten der Marke.

Audi ist seit dem Start der immer beliebteren Formel E im Jahr 2014 in der rein elektrischen Rennserie vertreten. Das Team Audi Sport ABT Schaeffler ist mit 41 Pokalen das über die Jahre erfolgreichste Formel-E-Team. Jenseits der Rennstrecke will das Unternehmen im Jahr 2025 rund 40 Prozent seines Absatzes mit Elektroautos und Plug-in-Hybriden erzielen.

„Audi hat die DTM geprägt und die DTM hat Audi geprägt. Das demonstriert, welche Power im Motorsport liegt – technologisch und emotional“, sagte der neue Vorsitzende des Audi-Vorstandes Markus Duesmann. „Mit dieser Energie werden wir unseren Wandel zum Anbieter sportlicher, nachhaltiger Elektromobilität vorantreiben. Wir fokussieren uns deshalb auch auf der Rennstrecke und fahren konsequent um den Vorsprung von morgen. Die Formel E bietet dafür eine sehr attraktive Plattform. Ergänzend prüfen wir für die Zukunft weitere progressive Motorsport-Formate.“

Wie es nach dem Ausstieg von Audi mit der DTM weitergeht, ist offen. Neben der Volkswagen-Tochter ist in dieser Saison nur noch BMW als zweiter Autohersteller bei der Rennserie dabei. „Heute ist ein schwieriger Tag für den Motorsport in Deutschland und Europa“, erklärte DTM-Chef Gerhard Berger. Audis Entscheidung sei zu respektieren, so der Österreicher, er kritisierte angesichts der Corona-Krise aber die Kurzfristigkeit. Die Situation sei nun „zusätzlich verschärft“, die Zukunft der DTM werde „sehr stark davon abhängen, wie die Partner und Sponsoren auf diese Entscheidung reagieren“.