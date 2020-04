Der Aachener Elektroautobauer e.GO Mobile muss sich wegen anhaltender finanzieller Probleme sanieren und geht dazu in die Eigenverwaltung. Eigentlich sollte ein Partner aus China rechtzeitig frisches Kapital bringen, die Coronavirus-Pandemie verhinderte dies jedoch. Die angestrebte Expansion, vor allem nach Asien, ist trotz der derzeitigen Schwierigkeiten weiter geplant.

In einem ausführlichen Interview mit dem Fachportal Automobil Produktion verriet Firmenchef Günther Schuh, dass der chinesische Partner bereits 2018 ausgewählt wurde. Schuh, Produktions-Professor und Mitgründer des E-Transporter-Herstellers StreetScooter, habe e.GO Mobile von Anfang an so aufgebaut, dass zunächst nur mit kleinen, kapazitätsoptimierten Einheiten gearbeitet wird. Das Wachstum solle durch Joint Ventures in weiteren Zielmärkten kommen.

Mit dem chinesischen Partner – einen Namen nannte Schuh nicht – sei man sich Anfang 2019 einig geworden. Es habe dann aber noch Klärungbedarf seitens der bestehenden e.GO-Mobile-Investoren gegeben, was den Vertragsabschluss verzögerte. Und nun gebe es die Coronavirus-Krise, durch die neben dem Autoverkauf auch der Kapitalmarkt wegbricht.

Das vereinbarte Gemeinschaftsunternehmen für China sei bereits unterschrieben, sagte Schuh jetzt. Allerdings stehe der finale Abschluss aus, da das Geld noch überwiesen werden muss. Dafür, dass e.GO Mobile sein geistiges Eigentum in das Joint Venture einbringt, solle sich der Partner in die Muttergesellschaft des Startups einkaufen und zwischen drei und fünf Prozent der e.GO Mobile AG erwerben.

100.000 E-Autos pro Jahr für China

„Sicher können Sie sich vorstellen, dass wir in den letzten Wochen Mühe hatten, mit China alles klar zu machen“, so Schuh. Ob die Vereinbarung noch scheitern kann, sagte er nicht, nannte aber Details. Geplant sei eine Fertigungskapazität von 100.000 Fahrzeugen pro Jahr sowie Derivate des 2019 eingeführten Erstlingswerks e.GO Life. Für China sei ein hoher Lokalisierungsgrad vorgesehen, bis zu 90 Prozent der Fahrzeugumfänge sollen lokal beschafft werden.

Der chinesische Partner hätte mit 300.000 Elektroautos pro Jahr starten wollen. „Aber wir wissen: Man muss die beeinflussbare Komplexität zu Beginn niedrig halten“, merkte Schuh an. Der Kleinstwagen Life werde daher – abgesehen von Anpassungen für den lokalen Markt – in seiner aktuellen Form in der Volksrepublik starten. Zusätzlich soll es eine größere Version geben, die e.GO Mobile dank seiner durchdachten Produkt- und Produktionsarchitektur leicht umsetzen könne.

Anders als in Deutschland wolle man in China über eine Premiumpositionierung in den Markt einsteigen, erklärte Schuh. Dort bestehe für ein „German-Engineering-Produkt“ die Chance auf ein „beachtliches Fördervolumen“. Der e.GO-Mobile-Chef hofft aber weiter auch auf Erfolg im Heimatmarkt, hierzulande wurden 2019 aufgrund von Anlaufschwierigkeiten nur 540 Stromer verkauft. Das Marktpotential für ein praktisches, sicheres, effizientes und günstiges kleines Elektroauto sehe man in Deutschland bei jährlich bis zu 400.000 Einheiten.

Die Probleme mit Zulieferern, die das Unternehmen im letzten Jahr ausbremsten, habe man nun besser im Griff als mancher großer Hersteller. Eines der Hauptthemen sei momentan die Batterie. „Sie ist und bleibt das teuerste, das gefährlichste und das anspruchsvollste Teil“, sagte Schuh. e.GO Mobile überlege deshalb, zusammen mit seinem Lieferanten in Aachen eine ergänzende Batteriemontage aufzubauen.