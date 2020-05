Peugeot bietet das leichte Nutzfahrzeuge Expert ab Herbst 2020 auch mit einem Elektroantrieb an. Das Modell e-Expert werde in zwei Batteriegrößen und drei verschiedenen Längen verfügbar sein, kündigten die Franzosen an. Die Anhängelast betrage bis zu 1000 Kilogramm, die Nutzlast bis zu 1275 Kilogramm. Das Ladevolumen entspreche mit bis zu 6,6 m³ dank der im Fahrzeugboden untergebrachten Batterie dem der Verbrenner-Versionen.

Der e-Expert ist wie die Modelle mit herkömmlichem Antrieb als Kastenwagen in drei Längen erhältlich: Kompakt (L1)/4,60 Meter, Standard (L2)/4,95 Meter und Lang (L3)/5,30 Meter – mit fest oder umklappbaren fünf oder sechs Sitzen bei den Standard- oder Lang-Versionen sowie mit Einheitsboden für Umbauten bei der Standard-Version. Die Dachhöhe ist je nach Version auf 1,90 Meter begrenzt.

Basierend auf der modularen Plattform EMP2 des Peugeot-Mutterkonzerns PSA fährt der e-Expert mit einem 100 kW (136 PS) starken Elektromotor und einem maximalen Drehmoment von 260 Nm. Von Null auf Hundert geht es damit in 13,1 Sekunden, maximal sind 130 km/h möglich. Die Energie für den Vortrieb stammt aus einem von zwei verfügbaren Akkupaketen. Auf die Batterie gewährt Peugeot eine Garantie von 8 Jahren oder 160.000 Kilometer.

Die serienmäßig mit 50 kWh großem Energiespeicher ausgerüsteten e-Expert-Varianten L1, L2 und L3 bieten eine Reichweite von 230 Kilometern gemäß WLTP-Norm. L2 und L3 können optional mit einer 75 kWh-Batterie für 330 Kilometer ausgestattet werden. Zum „Tanken“ stehen zwei Arten von Bordladegeräten zur Verfügung: ein 7,4 kW Einphasen-Gerät als Standard und ein optionales 11-kW-Dreiphasen-Ladegerät.

Zuhause nimmt sich der e-Expert beim Laden an einer verstärkten Steckdose mit der 50-kWh-Batterie 15 Stunden Zeit, mit der 75-kWh-Batterie sind es 23 Stunden. An einer 7,4-kW-Wallbox dauert die vollständige Ladung 7,5 Stunden (50 kWh) oder 11 Stunden 20 Minuten (75 kWh). Mit einer 11-kW-Wallbox fallen 5 Stunden (50 kWh) oder 7,5 Stunden (75 kWh) Wartezeit an. An öffentlichen Schnellladern kann mit bis zu 100 kW Strom gezapft werden, die Ladung auf 80 Prozent erfolgt hier in etwa 30 Minuten (50 kWh) oder rund 45 Minuten (75 kWh).

Wann genau Peugeots neuer Elektro-Transporter in Deutschland ausgeliefert wird, haben die Franzosen noch nicht festgelegt. Auch zu den Preisen des e-Expert gibt es bisher keine Details.