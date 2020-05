Porsches erstes Serien-Elektroauto Taycan gilt schon wenige Monate nach dem Start als großer Erfolg. Wegen der starken Nachfrage nach der Sportlimousine wurde bereits eine Erhöhung der Produktion beschlossen. Porsche investiert in seine weitere Elektrifizierung Milliarden, geplant sind diverse voll- und teilelektrische Stromer. Reine Verbrenner-Autos stehen bei den Zuffenhausenern bis auf Weiteres aber nicht vor dem Aus.

Die Volkswagen-Tochter werde auch in Zukunft auf lange Zeit nur mit Verbrenner-Technik angetriebene Autos anbieten. E-Antriebe seien nicht für alle Regionen und nicht für alle Anwendungsbereiche geeignet, sagte Entwicklungsvorstand Michael Steiner im „New Mobility Podcast“ von Auto Motor und Sport. „Nicht alle Regionen auf der Welt entwickeln sich gleich schnell. Nicht überall hat das Thema Nachhaltigkeit den gleichen Rang. Das verändert sich zwar konstant, aber nicht mit der gleichen Geschwindigkeit“, so Steiner. Deshalb müsse Porsche weiter Autos mit reiner Verbrennungstechnik im Portfolio haben.

Der Porsche-Manager erklärte, dass die nächste, voraussichtlich 2023 kommende Generation des großen SUV Cayenne noch „eine lange Zeit“ mit mehreren Antrieben angeboten werde. „Beim Cayenne wird es eine deutliche Überlappung geben, also ein Parallelangebot. Es werden nicht alle Kunden sofort auf die E-Mobilität gehen“, sagte der Entwicklungsvorstand. „Wir werden keinen harten Cut machen“, es werde keinen Termin geben, an dem es keine Verbrenner mehr gibt. Zum Beispiel würden Kunden, die einen Anhänger ziehen, lieber beim Verbrenner bleiben, die Reichweite eines Elektro-Cayenne sei bei Gespannfahrten zu gering.

Bisher gibt es den Cayenne nur teilelektrifiziert, Konkretes zu den Plänen für eine nur mit Batterie betriebene Variante hat Porsche noch nicht bekanntgegeben. Das Kompakt-SUV Macan bringt die Marke in der nächsten Generation nur als Elektroauto auf die Straßen, allerdings bleibt das aktuelle Baujahr mit Benzinmotoren vorerst weiter im Angebot. Beim Macan deutete Steiner im Gespräch mit Auto Motor und Sport an, dass das Werk in Leipzig die Produktion auch der zweiten Generation übernehmen wird. Die Wahrscheinlichkeit, dass der nächste Macan in Leipzig gebaut wird, sei „groß“.

Vom Macan werde es neben der Elektro-Version und dem Modell mit Verbrennungsmotor wahrscheinlich keine Plug-in-Hybrid-Ausführung mit mehreren Kilometern E-Reichweite geben, meinte Steiner. In kleineren Segmenten wage Porsche direkt den Schritt zum Elektroantrieb. Bei den großen und schweren Modellen reiche die Leistungsfähigkeit der Batterien noch nicht, weshalb sich dort zunächst Plug-in-Hybrid-Technik durchsetze.