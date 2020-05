Für den Vertrieb seiner neuen Elektroautos der ID.-Familie setzt Volkswagen im Vertrieb neue Schwerpunkte. Dabei stehen insbesondere digitale Kanäle und der direkte Kontakt mit den Kunden im Fokus. Die Verträge zu dem neuen Vertriebsmodell hätten nun alle Handelspartner unterschrieben, teilten die Wolfsburger mit.

Der im Sommer in die Auslieferung gehende Kompaktwagen ID.3 läutet das neue „Agenturmodell“ für Privat- und kleine Gewerbekunden ein, im Großkundenbereich ist es bereits seit Jahren üblich. Die Kunden sollen künftig nahtlos zwischen Online- und Offline-Kanälen wechseln und direkt bei Volkswagen bestellen können. Der Wunschhändler bleibt Ansprechpartner vor Ort und tritt als Vermittler auf, dafür erhält er eine Provision.

Die Händler kümmern sich in dem Agenturmodell um die Akquisition, Beratung, Durchführung von Probefahrten, Abwicklung des Geschäfts und die Auslieferung in Abstimmung mit Volkswagen. Der vom Kunden am Anfang des Verkaufsprozesses genannte Wunschhändler erhält Provision und Bonus analog zum stationären Geschäft, auch wenn das Fahrzeug online direkt beim Hersteller gekauft wird. Der Preis wird von Volkswagen festgelegt, Preisverhandlungen entfallen dadurch.

„Wir haben jetzt 100 % aller Partner an Bord. Die breite Zustimmung unserer Handelspartner für das Agenturmodell ist ein starkes Signal für die Zukunft. Mit dem Agenturvertrag werden Volkswagen und Handel aus Kundensicht eins. Genau dieses nahtlose, abgestimmte Kauferlebnis über alle Kontaktpunkte hinweg erwarten unsere Kunden“, sagte Holger B. Santel, Leiter Vertrieb und Marketing Deutschland.

Volkswagen übernimmt bei der ID.-Familie auch die Finanzierung der Elektroautos und trägt das Risiko für Rückläufer und Restwert. Dazu Santel: „Der Händler muss die Fahrzeuge nicht mehr vorfinanzieren. Wir übernehmen auch die Kosten für Lagerhaltung und Ausstellungsfahrzeuge. Die Vorführwagen stellen wir dem Händler über ein äußerst attraktives Leasingkonzept zur Verfügung.“

Der Vorsitzende des Volkswagen- und Audi-Partnerverbands Dirk Weddigen von Knapp begrüßte die neue Vertriebsstrategie. Das Agenturmodell sei „gerade in diesen Zeiten eine signifikante finanzielle Entlastung für die Händler. So können unsere Partner sich darauf konzentrieren, was den Handel unersetzlich macht: die persönliche, kompetente Kundenbetreuung. Ich freue mich, dass unser gemeinsam ausgearbeiteter Vertrag von allen Partnern unterschrieben wurde. Das zeugt von dem großen Vertrauen in das Agenturmodell und den Verband.“

Volkswagen reagiere mit dem Agenturmodell auf die Kundennachfrage nach einem nahtlosen Wechsel zwischen Online- und Offline-Kanälen während des Kaufprozesses. „Mit Zustimmung des Kunden werden Daten über ihn und sein Fahrzeug verwendet, um personalisiert und konsistent über alle Kontaktpunkte hinweg mit ihm zu kommunizieren. Dafür wird das neue IT-System ‚Thunder‘ entwickelt, das mit dem Start der ID. Familie erstmals in den Autohäusern genutzt wird“, so das Unternehmen. Auch der Konfigurationsprozess werde vereinfacht: „Für den ID.3 reichen zehn Clicks bis zum fertig konfigurierten Wagen aus.“