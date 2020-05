Für seine bestehenden und kommenden Stromer benötigt Mercedes-Benz mehr Batterien. Die Zellen im Kern der Energiepakete stammen von Zulieferern, die finale Konfektionierung findet an dem darauf spezialisierten Standort der Tochter Accumotive im sächsischen Kamenz statt. Die dortigen Produktionskapazitäten will Mercedes schrittweise steigern. Ein aktuelles Video zeigt, wie die Batteriesystem-Fertigung aussieht.

Accumotive produziert seit 2012 Antriebsbatterien für voll- und teilelektrische Fahrzeuge von Mercedes und Smart sowie leichte Nutzfahrzeuge. Nach Inbetriebnahme des zweiten Werks im Jahr 2018 steigere die Tochter ihre Produktionskapazitäten und -volumina sukzessive, so Mercedes. In Kürze werde das jährliche Produktionsvolumen eine halbe Million Batteriesysteme für Hybrid-, Plug-in-Hybrid- und rein elektrische Fahrzeuge übertreffen.

„Als Kompetenzzentrum innerhalb unseres globalen Batterie-Produktionsverbunds kommt dem Standort Kamenz mit seinem breiten Produktportfolio für die Umsetzung unserer Elektro-Offensive ‚Electric first‘ eine entscheidende Rolle zu“, sagt Mercedes-Produktionschef Jörg Burzer. „Flexibilität ist das alles entscheidende Merkmal in unserem globalen Produktionsnetzwerk aus Fahrzeug- und Antriebswerken. Unser Ziel ist ein atmendes globales Netzwerk, in dem die Produktionskapazitäten flexibel zwischen den Werken in aller Welt angepasst werden können.“

Seit Produktionsstart der Accumotive wurden in Kamenz laut Mercedes „weit mehr als eine halbe Millionen“ Lithium-Ionen-Batterien für Elektro-, Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge sowie für 48-Volt-Systeme hergestellt. In der zweiten Batteriefabrik an dem Standort werden unter anderem die Batteriesysteme für das Elektro-SUV EQC produziert. Mercedes: „Die Fertigung der hochkomplexen Lithium-Ionen-Batterie umfasst mehrere rund 170 Meter lange Fertigungsstraßen mit jeweils mehr als 30 Fertigungsstationen und einer Vielzahl an Produktionsschritten. Höchste Präzision ist nötig, um die aus 384 Batteriezellen und vielerlei weiterer Komponenten bestehenden Batteriesysteme zu fertigen. So werden beispielsweise die Batteriezellen mit einem Laser und nur 2µm Toleranz mit Hilfe moderner Automatisierungstechnik verschweißt.“

Mercedes bietet im Bereich E-Mobilität derzeit vor allem Hybrid-Modelle an, nur mit Batterie fährt bislang lediglich der EQC. Bis Ende dieses Jahres will die Marke fünf vollelektrische Modelle sowie 20 Plug-in-Hybride im Programm haben. In wenigen Jahren werde man über zehn vollelektrische Modelle anbieten, versichert der schwäbische Autobauer. 2030 wolle man mehr als 50 Prozent des Pkw-Absatzes mit Plug-in-Hybriden oder Elektroautos erreichen.

Mercedes investiert mehr als eine Milliarde Euro in einen globalen Batterie-Produktionsverbund. Dieser soll aus neun Fabriken an sieben Standorten in Europa, Nordamerika und Asien bestehen. „Der Standort Kamenz ist einer der Pioniere der Batterieproduktion weltweit und in seiner Funktion als Kompetenzzentrum eine Art Blaupause für die Werke in unserem globalen Batterie-Produktionsverbund“, erklärt Burzer. „Nach Kamenz, Bangkok und Peking wird der nächste Standort, der seine Batterieproduktion aufnimmt, in Kürze Jawor in Polen sein, gefolgt von Werken um Stuttgart sowie Tuscaloosa in den USA. Jedes neue Werk profitiert von den Erfahrungen der anderen Werke. Unser Batterie-Produktionsverbund ist für die Mobilität der Zukunft gut aufgestellt.“