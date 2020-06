Bei rein elektrischen Pkw geht Toyota in Europa eher gemächlich vor, anders sieht es bei batteriebetriebenen leichten Nutzfahrzeugen aus. Mitte 2019 hatten die Japaner angekündigt, ab diesem Jahr Strom-Versionen der Proace-Baureihe anzubieten. Niederländischen und norwegischen Kaufinteressenten wurden im Mai konkrete Details zu den Modellen mitgeteilt.

Bereits bekannt war, dass die Neueinführung in Kooperation mit der französischen PSA-Gruppe erfolgt. Nun steht fest: Toyotas Elektro-Nutzfahrzeug startet zunächst als Transporter. Mittelfristig sollen neben Kasten- und Personenwagen auch Pritschen- sowie Kipper-Ausführungen erhältlich sein. Die von Toyota jetzt in den Niederlanden und Norwegen veröffentlichten Details lassen darauf schließen, dass die technische Basis jeweils von den PSA-Fahrzeugen Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy und Opel Vivaro-e stammt.

Das Programm für den Toyota Proace Electric umfasst den Informationen aus dem Norden nach wie bei den PSA-Schwestermodellen drei Karosserielängen und zwei verschiedene Batteriegrößen. Die Käufer haben die Wahl zwischen einem Akku-Paket mit 50 oder 75 kWh Kapazität für eine Reichweite von 230 beziehungsweise 330 Kilometer gemäß WLTP-Norm. Die Motorleistung beträgt stets 100 kW (136 PS) bei einem maximalen Drehmoment von 260 Nm. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 130 km/h begrenzt.

Geladen wird der Proace Electric im Idealfall an einer öffentlichen 100-kW-Station, die 50-kWh-Batterie lässt sich dann in um die 30 Minuten zu 80 Prozent füllen. Bei der 75-kWh-Batterie dauert es 45 Minuten. Der Energiespeicher befindet sich beim Proace Electric unter dem Boden im Lagerraum, das Ladevolumen entspricht dadurch mit bis zu 6,6 m³ dem der Verbrenner-Versionen. Als Nutzlast sind je nach Modell bis 1275 Kilogramm möglich. Die maximale Anhängelast liegt bei einer Tonne.

In den Niederlanden bietet Toyota den Proace Electric mit einer Fahrzeuggarantie von 5 Jahren oder 200.000 Kilometern an. Für die Batterie werden sogar bis zu 15 Jahre oder 1.000.000 Kilometer versprochen – vorausgesetzt, das Elektroauto wird von einem Toyota-Händler gewartet. Darüber hinaus wird mit einer Pannenhilfe geworben, die Kunden bei leerer Batterie zu einer Ladestationen bringt. Ob diese Konditionen europaweit gelten, bleibt abzuwarten.

In den Niederlanden, Norwegen und weiteren „ausgewählten europäischen Märkten“ soll der Toyota Proace Electric ab Herbst bestellt werden können. Die Auslieferung der ersten Fahrzeuge soll Ende 2020 beginnen. Die Preise will Toyota näher am Starttermin bekanntgeben. Der Verkauf der Pkw-Varianten mit Platz für bis zu neun Personen ist ab Anfang 2021 vorgesehen.