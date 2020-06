Mit dem im Sommer startenden elektrischen Kompaktwagen ID.3 will VW endlich ernsthaft in Konkurrenz mit Branchenprimus Tesla treten. Weitere Modelle der neuen Stromer-Familie ID. sind geplant, hinzu kommen besonders sportliche und hochwertige Elektroautos von Porsche und Audi. Auf Augenhöhe mit Tesla sieht man sich bei Volkswagen laut einem Bericht trotzdem nicht, daher soll ein weiterer Technologieträger in Vorbereitung sein.

Konzernchef Herbert Diess plane mit Volkswagen eine neue Offensive gegen Elektroauto-Marktführer Tesla, berichtet das Manager Magazin. Das beinhalte einen 2025 kommenden „Tesla-Fighter“. Die Grundzüge des Modells hätten Konzern- und Markenvorstände in einem „Mission T“ betitelten Workshop festgelegt, heiße es in Unternehmenskreisen. Verantwortlich für das Projekt sei der erst kürzlich von BMW gekommene Audi-Chef Markus Duesmann.

Für das neue Elektroauto-Flaggschiff könnte eine eigene Organisation getrennt vom Entwicklungsressort aufgesetzt werden, schreibt die Wirtschaftszeitschrift. Dass Volkswagen seine ohnehin schon umfangreichste E-Mobilitäts-Offensive der Branche weiter ausbaut, hätten die Vorstände in einer aktuellen Bestandsaufnahme beschlossen. Die bisherigen Elektro-Modelle der Marken VW, Audi und Porsche könnten nur in Teilbereichen mit Tesla mithalten, so das Fazit. Der „Tesla-Fighter“ solle als Audi auf die Straßen kommen. Neben dem Elektroantrieb stehe dabei insbesondere eine neue Elektronikarchitektur im Fokus.

Der ID.3 und die weiteren von VW angekündigten ID.-Modelle sind für die Marke ein großer Fortschritt bei Elektroautos. Anders als bisher bauen die Fahrzeuge auf einer von Grund auf für die alternative Antriebsart entwickelten Plattform auf – dem modularen Baukasten MEB. Die in Aussicht gestellten Reichweiten von bis zu über 500 Kilometer befinden sich auf Tesla-Niveau, auch beim Laden und dem Digitalen verspricht VW modernste Technologien. Bei Letzteren hakt es allerdings noch – der ID.3 könnte wegen Software-Problemen zunächst mit reduzierter Funktionalität ausgeliefert werden.

Die auf vorläufiger Technik eingeführten Edel-Elektroautos Audi e-tron und Porsche Taycan können Tesla in vielen Bereichen bislang nicht das Wasser reichen – allen voran bei der Reichweite und der unkomplizierten Aktualisierung der Software über das Netz. Der vor wenigen Wochen gestartete Porsche Taycan gilt zwar als besser verarbeitet und fahrdynamischer als Teslas große Limousine Model S und wird bereits stark nachgefragt, allerdings schafft er mit einer Ladung der Batterie 160 E-Kilometer weniger als das Model S.

Das Manager Magazin will zudem von Problemen mit dem Energiespeicher des Tayan erfahren haben. Vor dem Serienstart sei spekuliert worden, dass die erste Serie Batterien ausgetauscht werden muss. Inzwischen sei „so gut wie klar, dass sehr früh ausgelieferte Modelle tatsächlich neue Akkus bekommen sollen“ – das Management fürchte „ein Haltbarkeitsdefizit“.

Um zukünftig auch mit den Spitzenmodellen von Tesla mithalten zu können, lässt Volkswagen die Töchter Audi und Porsche gemeinsam die neue Plattform PPE entwickeln. Auf ihr sollen in wenigen Jahren die potentesten und hochwertigsten Elektroautos des Konzerns aufbauen. Ob das jetzt mutmaßlich neu beschlossene Top-Modell auf PPE basieren oder eine weitere E-Auto-Architektur nutzen wird, bleibt abzuwarten.