Die Polizei in Niedersachsen hat ihren Fuhrpark im Mai mit weiteren Elektro-Motorrädern bestückt. 2018 wurden in der Polizeidirektion Osnabrück erste Zweirad-Stromer eingeführt, das Land Niedersachsen schaffte nun acht neue Elektro-Motorräder im Gesamtwert von rund 267.000 Euro an.

„Diese acht Elektro-Motorräder sind weitere umweltfreundliche und moderne Bausteine unserer stetig anwachsenden Flotte an E-Polizeifahrzeugen. Inklusive weiterer Auslieferungen von Elektro-Fahrzeugen in diesem Jahr werden dann etwa 5 Prozent unseres Fuhrparks rein elektrisch sein“, so der niedersächsische Minister für Inneres und Sport Boris Pistorius. „Unsere Flotte ist ständig sichtbar und eine Art Visitenkarte der Niedersächsischen Polizei. Es ist wichtig, Neuanschaffungen immer auch unter einem ökologischen Gesichtspunkt zu tätigen und uns dabei bewusst zu sein, dass wir mit unserer Fahrzeugflotte auch eine Vorbildfunktion haben.“

Die niedersächsische Polizei setzt ihre Elektro-Motorräder vorrangig als schnelle und bewegliche Fahrzeuge innerhalb von Staus oder bei der Begleitung von Demonstrationen und Umzügen ein. Sie kommen zudem als Ehreneskorte bei Staatsbesuchen zum Einsatz. Die jetzt neu angeschafften Exemplare werden im Zentralen Verkehrsdienst der Polizeidirektion Hannover eingesetzt. Dort wolle man weitere Erfahrungen mit elektrischen Motorrädern sammeln, um in Zukunft sukzessive alle Motorräder mit Verbrennungsmotor durch Strom-Modelle in der Niedersächsischen Polizei ersetzen zu können.

Die E-Motorräder bieten aus Sicht der Polizei Niedersachsen gegenüber Verbrenner-Fahrzeugen einige Vorteile: „Neben dem emissionsfreien Antrieb sind sie um fast 100 kg leichter, haben geringere Geräuschemissionen, höhere fahrdynamische Eigenschaften sowie eine einfachere und damit sicherere Handhabung. Die Antriebsbatterie bietet zudem genügend Energie, um auch im stehenden Betrieb die komplette Polizeitechnik über einen langen Zeitraum zu versorgen“, heißt es dazu.

Die Elektro-Motorräder der Polizei Niedersachsen stammen von dem US-Marktführer Zero Motorcycles. Erworben wurde das Modell DS ZF 14.4 mit 45 kW (60 PS) Leistung. Von Null auf Hundert geht es mit der 187 Kilogramm wiegenden Maschine in 4,5 Sekunden und weiter bis 158 km/h. Die Reichweite in der Stadt liegt bei 250 Kilometern. Die Ladezeit gibt der Hersteller mit fünf Stunden an.

Für den Polizeieinsatz wurden neben der üblichen Folierung und LED-Signalen unter anderem eine Tonfolgeanlage, Funktechnik und Bluetooth sowie ein Koffersystem nachgerüstet. Die Kosten für die Beschaffung der DS ZF 14.4 betragen inklusive polizeilicher Ausstattung rund 33.400 Euro pro Stück, erklärt die zuständige Behörde. Das aktuelle Motorrad mit Verbrennungsmotor von BMW koste die Polizei nur 28.300 Euro, die Betriebskosten des E-Fahrzeugs seien jedoch deutlich geringer. So entfalle etwa der regelmäßige Austausch von Flüssigkeiten und Filtern komplett.