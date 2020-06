Elektrische Kleintransporter und Lieferwagen gelten als kommendes Boom-Segment im Nutzfahrzeugmarkt, bisher gibt es jedoch kaum praxistaugliche Fahrzeuge. Laut einem Bericht will US-Hersteller General Motors mit einem neuen Modell zu einem führenden Anbieter in diesem Bereich werden. Der Traditionskonzern soll einem möglichen Transporter von Elektroauto-Branchenprimus Tesla zuvorkommen wollen.

General Motors entwickele einen elektrischen Transporter speziell für den gewerblichen Einsatz, schreibt Reuters. Das Unternehmen habe dies auf Nachfrage nicht bestätigen wollen, aber auf die diversen in den nächsten Jahren geplanten reinen Elektrofahrzeuge mit unterschiedlichen Karosserieformen verwiesen. Die Nachrichtenagentur beruft sich bei ihrem Bericht auf mehrere Insider. Aus Zulieferer-Kreisen heiße es zudem, dass die etablierten US-Autohersteller wie General Motors und Ford „nicht die Tür für Tesla offen lassen wollen“, wie es bei batteriebetriebenen Pkw der Fall gewesen ist.

Der E-Van von General Motors mit der internen Bezeichnung BV1 soll Ende 2021 von den Bändern rollen. Die Baureihe wird sich den Informationen von Reuters nach Komponenten mit kommenden elektrischen Pickup-Trucks und SUV des Konzerns teilen. Dazu gehöre die kürzlich angekündigte neue Batterie-Technologie „Ultium“. Noch ungeklärt sei, ob der BV1 unter den traditionellen General-Motors-Marken für Trucks Chevrolet und GMC oder einer neueren Marke angeboten wird.

Scott Phillippi vom US-Logistikunternehmen UPS erwartet, dass elektrische Transporter den Nutzfahrzeugmarkt revolutionieren werden. „Es wird ähnlich ablaufen, wie es mit dem Model 3 im Verbrauchermarkt der Fall war“, sagte er Reuters. Das Model 3, Teslas erstes für den Massenmarkt konzipiertes Elektroauto, macht zunehmend auch Verbrenner-Modellen Konkurrenz.

Tatsächlich will auch Tesla Nutzfahrzeuge bauen, offiziell sollen in den nächsten zwei Jahren ein Lkw und ein Pickup-Truck mit Elektroantrieb starten. Firmenchef Elon Musk kann sich auch einen Batterie-Lieferwagen vorstellen, dazu brachte er vor etwas über einem Jahr eine Kooperation mit dem Daimler-Konzern ins Spiel. Die Schwaben treiben allerdings im Rahmen ihrer E-Mobilitäts-Offensive eigene Transporter in verschiedenen Größen voran. Zu einem möglichen Tesla-Lieferwagen gibt es keine aktuellen Informationen.

Neben Daimler und Ford wollen etwa auch Volkswagen, Toyota und die PSA-Gruppe mit elektrischen Transportern Geschäfte machen. Hinzu kommen Startups wie Arrival aus Großbritannien oder Rivian aus den USA. An Letzterem ist Amazon beteiligt, der E-Commerce-Gigant lässt sich in diesem Jahrzehnt 100.000 Elektro-Lieferwagen von Rivian bauen. Nicht mehr aktiv ist dagegen das deutsche E-Transporter-Startup StreetScooter: Die Deutsche Post hat im Februar aus Kostengründen das Aus der Produktion der 2014 übernommenen Firma verkündet.