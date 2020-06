Nach dem neuesten Ladesäulen-Städteranking des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ist München weiter Deutschlands Hauptstadt der Elektroauto-Ladepunkte. Bundesweit gab es laut der Auswertung innerhalb eines Jahres einen Zuwachs an Ladepunkten von fast 60 Prozent.

München hat die Anzahl seiner öffentlichen Ladepunkte innerhalb eines Jahres um mehr als die Hälfte auf 1185 gesteigert, berichtet der BDEW. Auf den Plätzen zwei und drei positionieren sich Hamburg mit 1096 und Berlin mit 1052 Ladepunkten. Es folgen Stuttgart (423), Regensburg (241) und Düsseldorf (228). Auch im Vergleich der Bundesländer liegt Bayern mit 6353 Ladepunkten weiter vorn. Platz zwei belegt Baden-Württemberg mit 4950 Ladepunkten, was einem Zuwachs von fast 80 Prozent innerhalb eines Jahres entspricht. Es folgen Nordrhein-Westfalen (4476), Niedersachsen (2501) und Hessen (1866).

Deutschlandweit können Fahrer von Elektroautos den Zahlen des BDEW zufolge an 27.730 öffentlich zugänglichen Ladepunkten Strom zapfen. Damit gibt es 10.000 oder fast 60 Prozent mehr Ladepunkte als im Mai letzten Jahres, damals waren es noch 17.400. Der Anteil der Schnelllader liegt aktuell bei rund 14 Prozent.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft nutzt für seine Ladesäulen-Auswertung das „BDEW-Ladesäulenregister“. In das Verzeichnis fließen Meldungen der Energieunternehmen und weiterer Marktakteure wie Parkhaus- und Parkplatzbetreiber, Supermärkte und Hotels ein.

„Erfreuliche“ Dynamik

„Es ist erfreulich, mit welcher Dynamik die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Die Energiewirtschaft leistet damit einen zentralen Beitrag, um die Verkehrswende voranzutreiben“, sagte BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae. „Allerdings stellt die Corona-Krise auch die Ladesäulenbetreiber vor große Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass sie beim weiteren Ausbau von der Politik Rückenwind erfahren. Elektromobilität ist nicht nur ein wichtiger Faktor für den Klimaschutz, sondern kann gerade in der aktuell schwierigen Wirtschaftslage auch ein wirkungsvoller Konjunkturmotor werden.“

Das von der Bundesregierung Anfang Juni beschlossene Corona-Konjunkturpaket mit unter anderem Maßnahmen zum Vorantreiben der E-Mobilität begrüßte der BDEW. „Die Förderung für Elektroautos, zusätzliche Mittel für den weiteren Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur und das Programm zur Modernisierung von Bus- und Lkw-Flotten kommen zur richtigen Zeit“, meinte Andreae. „Wichtig ist allerdings, auch den Ausbau der privaten Lademöglichkeiten voranzutreiben. Wir dürfen hier nicht auf halber Strecke stehen bleiben.“

Grundsätzlich sei wichtig, dass zügig mehr E-Fahrzeuge in den Markt gebracht werden. „Um die klimapolitischen Ziele im Verkehrssektor näher zu kommen, aber auch um den Zuwachs mit dem Ausbau der Ladeinfrastruktur zu synchronisieren“, so der BDEW. Derzeit seien in Deutschland etwa 280.000 E-Autos und Plug-in-Hybride gemeldet. Die rund 27.700 öffentlichen Ladepunkte würden für etwa 440.000 elektrisch betriebene Fahrzeuge reichen.