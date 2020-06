Das Tesla Model 3 hat sich seit der Einführung im Jahr 2017 zu einem der weltweit beliebtesten Elektroautos entwickelt. Der Mittelklassewagen macht mittlerweile zunehmend auch populären Verbrenner-Modellen anderer Hersteller Konkurrenz. Interne Zahlen sollen zeigen, von welchen Pkw die Model-3-Käufer auf einen Tesla umsteigen.

Auto Motor und Sport berichtet von der Redaktion vorliegenden Unterlagen von Tesla. Aus diesen gehe hervor, dass insbesondere deutsche Hersteller Kunden an das Model 3 verlieren. Die neuen Model-3-Fahrer sei zudem oft bereit, „erheblich mehr Geld“ für die Anschaffung des US-Stromers auszugeben.

Europa: vom VW Golf zum Tesla Model 3

Europaweit würden vor allem VW-Golf-Fahrer auf ein Model 3 umsteigen. Das deutsche Auto ist in der neuesten Generation als Verbrenner zwar bereits ab 19.995 Euro zu haben, der hierzulande mindestens 43.990 Euro kostende Tesla ist jedoch besser ausgestattet und schon in der Grundausführung so sportlich wie ein hochpreisiger Golf. Auch auf den Plätzen zwei bis fünf der vor dem Model 3 von den Autokäufern gefahrenen Pkw finden sich ausschließlich deutsche Autos: BMW 3er (ab 36.500 Euro), Audi A3 (26.800 Euro), BMW 5er (49.100 Euro) und Audi A4 (33.600 Euro).

Die von Tesla erhobenen Daten beziehen sich auf den Zeitraum zwischen Februar 2019 und Februar 2020. In dieser Zeit stieg demnach mit neun von 20 Käufern eines Model 3 fast die Hälfte aus einem günstigeren Fahrzeugsegment auf die Elektro-Limousine aus den USA um. 17 von 20 Kunden nutzten vorher ein Modell mit Verbrenner- oder Hybridantrieb.

Deutschland: vom BMW 3er zum Tesla Model 3

Die Eroberung von Kunden anderer Hersteller durch Tesla in Deutschland wies im betrachteten Zeitraum Unterschiede zum gesamteuropäischen Markt auf: Hierzulande haben laut Auto Motor und Sport die meisten Model-3-Käufer vorher einen BMW 3er gefahren, dahinter folgte knapp der Golf. Auf Platz drei kam mit dem 1er ein weiterer BMW (ab 28.300 Euro), auf Platz vier die Mercedes E-Klasse (49.385 Euro) und schließlich das japanische Erfolgs-Elektroauto Nissan LEAF (29.990 Euro).

Tesla gehe davon aus, so die Automobilzeitschrift, dass die Autokäufer neben Umweltaspekten zunehmend die gesamten Unterhaltskosten in ihre Kaufentscheidung einbeziehen. Elektroautos profitieren in einigen Ländern von aktuell günstigeren Steuern und werden teils stark bezuschusst. In Deutschland etwa wird die seit 2016 bestehende „Umweltbonus“-Förderung im Rahmen des kürzlich beschlossenen Corona-Konjunkturpakets innerhalb weniger Monate erneut erhöht. Auch unabhängig von Subventionen bieten Elektroautos Sparpotential, allen voran durch deutlich niedrigere Wartungs- und Energiekosten.