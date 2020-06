Die Bundesregierung fördert im Rahmen ihres wegen der Coronavirus-Krise beschlossenen Konjunkturpaketes insbesondere die Elektromobilität. Neben einer höheren Prämie für den Kauf von Elektroautos und Plug-in-Hybriden sollen die beschlossenen Maßnahmen auch dem Ausbau der Ladeinfrastruktur einen weiteren Schub geben – unter anderem durch die umfassende Elektrifizierung von Tankstellen.

Die Autohersteller hatten auf eine Förderung von Autos mit Verbrenner-Antrieb gehofft, setzten sich damit aber nicht durch. Stattdessen wird die bestehende „Umweltbonus“-Förderung für Elektroautos erhöht: Der staatliche Anteil steigt von 3000 auf 6000 Euro netto für Modelle mit einem Neupreis von 40.000 Euro. Hinzu kommen weiter 3000 Euro netto der Hersteller, die sie als Bruttonachlass (3570 Euro) beim E-Auto-Kauf gewähren. Auch Plug-in-Hybride sollen stärker bezuschusst werden, dies wird allerdings hinter den Kulissen noch diskutiert.

Die Kaufprämien werden bis Ende 2021 mit bis zu 2,2 Milliarden Euro vom Staat gefördert. Die Regierung will zudem 2,5 Milliarden Euro zur Verbesserung der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge und die Stärkung der Position der deutschen Industrie bei der Batterie- und Zellfertigung einsetzen. „Insbesondere soll das einheitliche Bezahlsystem für Ladesäulen nun zügig umgesetzt werden“, heißt es in einem von der Koalition veröffentlichten Papier. Und weiter: „Durch eine Versorgungsauflage soll geregelt werden, dass an allen Tankstellen in Deutschland auch Ladepunkte angeboten werden.“

Konkretes zu der geplanten „Versorgungsauflage“ für die Ausrüstung von Tankstellen mit Zapfsäulen ist noch nicht bekannt. In Deutschland gibt es laut dem Mineralöl-Wirtschaftsverband MWV aktuell rund 14.500 Tankstellen. Erste Betreiber und Ölkonzerne haben damit begonnen, Standorte mit Ladepunkten zu bestücken. Bisher handelt es sich dabei allerdings meist nur um Pilotprojekte, so installierte etwa Aral im Februar die fünfte und vorerst letzte Schnellladestation in Deutschland. Shell dagegen hatte Ende 2019 bereits 50 Schnellladesäulen mit 100 Ladepunkten in Betrieb, weitere 50 sollen folgen. Auch an Tankstellen entlang stark befahrener Fernstraßen verläuft der Aufbau von Ladepunkten schon vergleichsweise dynamisch.

Dass viele Tankstellen-Betreiber noch auf Ladeinfrastruktur verzichten, hängt mit der im Vergleich zu Benzin- und Dieselfahrzeugen langen Standzeit von Elektroautos zusammen. Während Fahrer von Verbrennern in wenigen Minuten vollgetankt haben und Platz für neue Kunden schaffen, belegen mit Strom betriebene Autos Stellplätze mit Ladestationen je nach Technik mitunter für Stunden. Langfristig könnten neue Tankstellen-Konzepte wie die von Aral Abhilfe schaffen.