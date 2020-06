Tesla gilt vielen als mit Abstand führender Anbieter von Elektroautos. Das sieht auch Stefan Bratzel, Professor am Center of Automotive Management (CAM) der Fachhochschule Bergisch Gladbach, so. „Tesla ist die Benchmark für die gesamte Automobilbranche“, sagte der Autoexperte im Interview mit dem Handelsblatt. Die Kalifornier seien allen anderen Unternehmen „mindestens um drei Jahre“ voraus. Bratzel begründete dies mit der Reichweite, dem Verbrauch und den Kosten der Tesla-Stromer.

Das Angebot von Tesla besteht aktuell aus vier Serienmodellen im Limousinen- und SUV-Segment von der Mittel- bis zur Oberklasse. Das erste für den Massenmarkt entwickelte Elektroauto, das Model 3, ist seit der Einführung weltweit auf dem Vormarsch. Das in den USA und demnächst auch China sowie Deutschland vom Band laufende neue SUV Model Y könnte noch mehr Käufer als das Model 3 finden, hofft Firmenchef Elon Musk. Mit der Premium-Limousine Model S bietet Tesla das Serien-Elektroauto mit der derzeit größten Reichweite. Komplettiert wird das Portfolio durch das große SUV Model X, ein Lkw, Pickup-Truck und Supersportwagen sind in Arbeit.

Unter den deutschen Herstellern wird vor allem Volkswagen zugetraut, Tesla zeitnah ernste Konkurrenz machen zu können. Die Wolfsburger wollen in den kommenden Jahren Millionen Elektroautos bauen und investieren dazu viele Milliarden. „VW ist aus strategischer Sicht auf dem richtigen Weg“, meinte Bratzel. Volkswagen habe erkannt, „dass Tesla das Maß aller Dinge ist“. Mit dem neuen Modularen E-Antriebs-Baukasten MEB besitze der deutsche Hersteller die Chance, „das Elektroauto zu einem echten Massenprodukt zu machen“.

Volkswagen muss mit Blick auf Tesla in vielen Bereichen noch aufholen – insbesondere bei digitaler Technik, das hat auch Konzernchef Herbert Diess eingeräumt. Wegen Software-Problemen – etwa beim neuen Golf und dem kommenden Elektroauto ID.3 – rät Bratzel Volkswagen, einige ursprünglich geplante Software-Funktionalitäten aus seinen Autos zu nehmen. Beim ID.3 wird das zum Start im Sommer auch der Fall sein, das hat Volkswagen vor kurzem bestätigt.

Den anderen großen deutschen Autokonzernen BMW und Daimler sei Volkswagen bei der reinen Elektromobilität durch den MEB-Baukasten voraus, so Bratzel – „wenngleich noch der Beweis fehlt, dass die Qualität wirklich gut ist“. Bei digitalen Themen wie etwa der Konnektivität der Fahrzeuge lägen die beiden süddeutschen Hersteller vor Volkswagen, vor allem BMW. Der Abstand sei jedoch „nicht besonders groß“, Volkswagen könne noch aufholen.

„Alle drei deutschen Hersteller bewegen sich grundsätzlich in die richtige Richtung“, urteilte Bratzel. Es gebe nur „überall Probleme mit der praktischen Umsetzung“.