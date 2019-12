Das von Wissenschaftlern der TU München gegründete Startup EVUM Motors hat ein Update zu seinem kommenden Elektro-Transporter aCar gegeben. Der robuste vollelektrische Allrader wird demnach ab Mitte nächsten Jahres eingeführt. Die Preise steigen aufgrund der angekündigten Anpassung der deutschen Elektroauto-Kaufprämie leicht.

Das Team von EVUM Motors ist mittlerweile auf über 50 Mitarbeitende angewachsen, teilte das Unternehmen mit. Das aCar habe man von Grund auf überarbeitet, die Serienversion anschließend unter anderem bei der IAA in Frankfurt vorgestellt. Im Dezember habe EVUM Motors dann die offizielle Registrierung als Hersteller durch das Kraftfahrtbundesamt erhalten.

„Nun treiben wir mit Hochdruck den Aufbau der Produktion im niederbayerischen Bayerbach bei Ergoldsbach voran, und im zweiten Quartal 2020 werden wir die ersten Fahrzeuge an Sie ausliefern können“, so EVUM Motors in einer E-Mail an Interessenten. Vor dem Kauf kann das aCar auf Messen wie der „Jagd & Hund“ in Dortmund Ende Januar sowie bei für 2020 geplanten Roadshow-Terminen begutachtet werden.

EVUM Motors wirbt damit, dass Elektro-Transporter wie das aCar in ihren Gesamtkosten um bis zu 30 Prozent günstiger als gleichartige Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor seien. Angaben zu den genauen Unterhaltskosten seines Modells hat das Startup bisher nicht veröffentlicht. Mit Blick auf den Kaufpreis versichert EVUM Motors den Kunden, ihnen beim Erhalten der jeweils höchstmöglichen Förderung zu helfen.

In Deutschland gibt es aktuell im Rahmen des „Umweltbonus“ eine Kaufprämie für Elektroautos von 4000 Euro. Die Förderung steigt demnächst auf bis zu 6000 Euro, EVUM Motors gab angesichts der Anpassung nun bekannt: „Da die Bundesregierung beschlossen hat, dass die Hersteller die Hälfte des Umweltbonus zu tragen haben, sehen wir uns leider dazu gezwungen, den Grundpreis des aCar anzuheben.“ Die Basisversion des aCar koste damit zum Start nicht ab 28.900 Euro netto, sondern mindestens 29.900 Euro (35.581 Euro brutto).

EVUM Motors bietet das aCar zunächst in der limitierten First Mover-Edition „mit XL-Ausstattungspaket und Anhängerkupplung zum Sonderpreis von nur 39.900 € (netto)“ an. Enthalten seien unter anderem das größere Akku-Paket für mehr Reichweite, Arbeitsleuchten und Nebelscheinwerfer, eine externe 230-V-Steckdose, Starkstromladen „und vieles mehr“. Der Preisvorteil dieser Ausführung liege bei über 7000 Euro.

Das aCar wurde ursprünglich als Allzweckfahrzeug für Entwicklungs- und Schwellenländer entwickelt. Aufgrund des großen Interesses von Käufern in Europa kommt der Elektro-Transporter nun auch hier frühzeitig auf den Markt. Dank seines modularen Aufbaus ist das robuste aCar laut dem Hersteller für unterschiedlichste Arbeitsaufgaben in Gewerbe und Industrie, in Land- und Forstwirtschaft, im kommunalen Einsatz und für anspruchsvolle Freizeitanwendungen „nicht nur die umweltfreundlichste sondern auch die wirtschaftlichste Lösung“.

Die Produktion des aCar in Niederbayern soll für EVUM Motors nur der erste Schritt sein. Mit dem dort gewonnenen Know-how wollen die Gründer in Zukunft lokale Produktionsstätten in den Zielmärkten aufbauen. „Unser Ziel ist es, kundennah kleine Produktionseinheiten zu haben, um schon bei der Produktion möglichst nachhaltig zu sein“, sagt Geschäftsführer und Mitgründer Martin Šoltés. „Im Rahmen dieser Expansion bestehen dann auch wieder Einstiegsmöglichkeiten für weitere Investoren und Partner.“