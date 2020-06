Mit der Nikola Motor Company schickt sich neben Tesla ein weiteres junges Unternehmen an, elektrische Lkw in den Massenmarkt zu bringen und zum führenden Hersteller in diesem Bereich zu werden. Seit Juni werden die Aktien von Nikola Motor in den USA an der Börse gehandelt, zu diesem Anlass gab CEO Mark Russell ein Update zum aktuellen Stand.

Nikola Motor hat eigenen Angaben nach bereits Bestellungen für E-Lkw im Wert von mehr als zehn Milliarden Dollar vorliegen. Neben den zunächst exklusiv geplanten wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-Fahrzeugen bietet das Startup mittlerweile auch Modelle nur mit Batterie-System an. Vorgestellt wurden bisher drei schwere Laster, zuletzt der speziell für Europa konzipierte Tre.

Der nun erfolgte Börsengang sorge durch die damit verbundene Veröffentlichung von Zahlen und weiteren Interna für Transparenz, erklärte Russell im Gespräch mit Trucks.com. Kunden, Partner, Investoren und die Belegschaft könnten sich nun ausführlich über das Unternehmen informieren. Sie würden sehen, dass Nikola Motor über „eine solide Grundlage“ verfügt und bereit ist, seine ehrgeizige Vision zu realisieren.

Als börsennotiertes Unternehmen könne man nun insbesondere auch die Produktion von Elektro-Lastwagen für Europa in Ulm beschleunigen, so Russell. 2021 sollen dort in einem Joint Venture mit der italienischen Nutzfahrzeugmarke Iveco die ersten Batterie-Fahrzeuge die Fabrik verlassen. Auch der Aufbau einer Wasserstoff-Infrastruktur und der Produktion auf dem Heimatmarkt im US-Bundesstaat Arizona profitiere von dem Börsengang.

Der Einstieg von neuen Investoren hat Nikola Motor mehrere hundert Millionen Dollar in die Kassen gespült. Man habe derzeit genügend Barmittel für Forschung und Entwicklung sowie die Ansiedelung der Produktionsstätte in Arizona zur Verfügung, betonte der CEO. Auch die Finanzierung der ersten Wasserstoff-Stationen für das Tanken der geplanten Brennstoffzellen-Lkw sei gesichert. Später zusätzliche Mittel aufzunehmen, bleibe jedoch eine Option.

Marktumfeld für E-Lkw „so stark wie nie zuvor“

Die Bedingungen am Markt für elektrische Lkw für kurze und mittlere Strecken sieht Russell „so stark wie nie zuvor“. Diese gelte auch für Brennstoffzellen-Fahrzeuge für den Langstrecken-Einsatz. Immer mehr Unternehmen würden erklären, ihre Flotten in konkreten Zeiträumen nachhaltiger und lokal emissionsfrei machen zu wollen. Regional- und Landesregierungen würden zudem zunehmend gesetzliche Vorgaben zum Einsatz von Null-Emissions-Fahrzeugen machen. Nikola Motor gehe davon aus, dass dieser Trend anhält.

Mit Blick auf die Technik erklärte Russell, dass Nikola Motor weltweit auf eine Basis-Plattform für alle Fahrzeuge setze. Es werde lediglich je nach regionaler Gesetzgebung geringe Unterschiede geben, etwa bei den Frontscheinwerfern oder den Rückspiegeln. Die Batterie-Versionen würden größere Energiespeicher als die für mehr Reichweite mit zusätzlichem Brennstoffzellen-System und Wasserstoff-Tanks ausgerüsteten Ausführungen haben. Das Ziel sei, durch geteilte Technologie die Entwicklung zu vereinfachen und die Produktionskosten zu senken.

Auf die bisher so gut wie nicht existente Tankinfrastruktur für schwere Wasserstoff-Nutzfahrzeuge angesprochen sagte Russell, dass Nikola Motor sich in einem Konsortium mit internationalen Konzernen wie Toyota, Hyundai und Shell engagiere. Man wolle zusammen Standards für das schnelle Füllen der Wasserstoff-Behälter von Brennstoffzellen-Lkw etablieren. Darüber hinaus sei man Mitglied in weiteren Branchenverbänden, in denen auch die großen Nutzfahrzeughersteller vertreten sind. Gemeinsam suche man nach geeigneten Wegen, ein weltweite, einheitliche Tankinfrastruktur für Wasserstoff zu schaffen.

Russell äußerte sich auch zu der Ende letzten Jahres in Aussicht gestellten „bahnbrechenden“ Batteriezellen-Technologie. Die Entwickler von Nikola Motor hätten eine bisher nicht dagewesene Energiedichte bei Akkus erreicht, hieß es. Die Batteriechemie dafür befinde sich noch im Forschungsstadium und müsse validiert und weiterentwickelt werden, sagte der CEO jetzt. Für die erste Generation von Nikola-Lastern werde die neue Akku-Technologie nicht zur Verfügung stehen.