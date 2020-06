Der im März beschlossene Rechtsanspruch auf private Elektroauto-Lademöglichkeiten in Tiefgaragen oder auf Parkplätzen wird einem Bericht zufolge nicht mehr vor der Sommerpause gesetzlich geregelt. Hintergrund der Verzögerung soll weitreichende Kritik an der geplanten Reform des Wohnungseigentums- und Mietrechts (WEG) sein.

Golem.de schreibt unter Berufung auf eine Sprecherin der SPD-Fraktion, dass in den beiden verbleibenden Sitzungswochen im Bundestag keine Abstimmung mehr für die Reform vorgesehen ist. Die Regierungskoalition habe eigentlich geplant, die Änderungen vor der Sommerpause zu beschließen. Wohnungseigentümer oder Mieter hätten dann frühestens ab September 2020 einen Anspruch auf eine Ladestelle durchsetzen können.

Dass es zu der Verzögerung kommt liege daran, dass die Koalition sich entschieden habe, das Thema Elektromobilität nicht in einem separaten Gesetz zu behandeln. Stattdessen würden die angedachten Änderungen im Rahmen einer umfangreichen Reform des Wohnungseigentumsgesetzes berücksichtigt.

An dem aktuellen Entwurf für das neue Wohnungseigentumsgesetz gab es Ende Mai in einer Anhörung im Bundestag Kritik, dabei ging es jedoch nicht in erster Linie um den Anspruch auf private Lademöglichkeiten. Das Ziel, die Wohneigentümergemeinschaften zu stärken und für die Zukunft zu rüsten, werde so nicht erreicht, warnten Verbände. Mit Blick auf die Ladeinfrastruktur bemängelte etwa der Verband Haus & Grund Deutschland, dass die Kostenverteilung und Kostenübernahme nicht hinreichend geregelt sei.

Nach Einschätzung von Haus & Grund wird bei zunehmender Verbreitung von E-Mobilität die Frage der Kostenverteilung bedeutsamer, „wenn zum Beispiel ab einer bestimmten Anzahl von Ladesäulen das Stromnetz erweitert werden muss oder einzelne Eigentümer nachträglich in die Nutzung einer bereits erbauten Ladestation einsteigen“. Bisher sehe der Entwurf „angemessene“ Zahlungen vor. „Diese Formulierung ist auslegungsbedürftig und stark einzelfallabhängig“, so der Verband.

Der Rechtsanspruch auf eine Lademöglichkeit für Elektroautos wird laut Golem.de voraussichtlich erst Ende 2020 verabschiedet. Von der von der Bundesregierung vor kurzem angekündigten Förderung des Ausbaus der privaten Ladeinfrastruktur mit 500 Millionen Euro würden viele Wohnungseigentümer oder Mieter dann wahrscheinlich erst im kommenden Jahr profitieren.