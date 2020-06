VWs Elektroauto-Hoffnungsträger ID.3 wird ab Anfang September an frühe Vorbesteller übergeben. Im Vorfeld erproben die Wolfsburger die Alltagstauglichkeit des schon seit November 2019 produzierten Kompaktwagens mit einer großen Testflotte. In Sachsen wurden dazu jetzt erste ID.3 an Mitarbeiter übergeben.

Die ausgewählten Beschäftigten von Volkswagen Sachsen sollen das Premierenmodell der Elektroauto-Familie VW ID. vor dem offiziellen Auslieferungsstart jeweils mehrere Wochen lang im täglichen Gebrauch testen. Insgesamt 150 der in Zwickau entstehenden Wagen wurden für die Mitarbeiter an den drei sächsischen Standorten reserviert, um mit einem Alltagstest unter realen Bedingungen anonymisierte Daten zum Nutzungs- und Fahrverhalten auswerten zu können.

„Die zusätzlichen Fahrberichte im Vorfeld der europaweiten Markteinführung des ID.3 sind für uns extrem wertvoll“, sagt Thomas Ulbrich, Vorstand für E-Mobilität der Marke Volkswagen. „Hinzu kommen die ganz persönlichen Rückmeldungen unserer Beschäftigten. Damit baut unsere Mannschaft in Zwickau nicht nur den ID.3 in bestmöglicher Qualität, sie hilft so auch tatkräftig bei der Weiterentwicklung der Technologie und des E-Autos.“

Die ID.3-Testflotte aus Sachsen wird laut Volkswagen in mehreren Wellen innerhalb der kommenden Wochen den Mitarbeitern aus Zwickau, Chemnitz und Dresden zur Verfügung gestellt. Die freiwilligen Tester habe man im Vorfeld durch ein Losverfahren ausgewählt. Die Test-Fahrzeuge verfügen noch nicht über den final vorgesehenen Softwarestand und erhalten während des Testzeitraums regelmäßige Updates.

Die Auslieferung der auf 30.000 Fahrzeuge limitierten ID.3 1st Edition hat VW kürzlich für September bestätigt, die Preise beginnen bei 39.995 Euro. Auch bei den ersten Kundenfahrzeugen wird die Software noch nicht den eigentlich für den Start geplanten Stand aufweisen. Wer den ID.3 schon im September haben will, muss zunächst auf einige Funktionen verzichten: „App Connect“ für die Smartphone-Integration, den Fernbereich des Head-up-Displays, Einparkautomatik und Aktualisierungen der Software über das Netz. All dies wird später im Rahmen eines Werkstattbesuches nachgerüstet.

Geduldigere Käufer können die Auslieferung ihres ID.3 1st auf das 4. Quartal 2020 legen. Bei der späteren Übergabe wird das Fahrzeug bei der Schlüsselübergabe über sämtliche Funktionen verfügen, verspricht VW.