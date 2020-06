Jaguar Land Rover und die norwegische Hauptstadt Oslo nehmen eine Flotte kontaktlos aufladbarer Elektroauto-Taxis in Betrieb. Ziel der Partnerschaft im Projekt „ElectriCity“ ist der Aufbau einer Infrastruktur zum kontaktlosen schnellen Aufladen von Taxis im Großraum Oslo.

Der britische Autobauer liefert für die erste Phase des Großversuchs 25 Exemplare des batteriebetriebenen SUV-Crossovers Jaguar I-Pace. Die Fahrzeuge sind mit der Technologie des US-Spezialisten für kontaktloses Laden Momentum Dynamics kompatibel. Zu den Partnern des Pilotprojekts gehören neben Jaguar Land Rover, der Stadt Oslo und Momentum Dynamics auch der skandinavische Taxibetreiber Cabonline sowie der größte Ladesäulen-Betreiber der Region Fortum Recharge.

In dem in Oslo getesteten System sind an zentralen Haltebuchten mehrere Ladeplatten mit Ladeleistungen von je 50 bis 75 kW im Boden eingelassen. Dadurch können die am Taxistand auf Kundschaft wartenden Fahrzeuge beim Vorrücken automatisch und kontaktlos Strom beziehen – im Schnitt laut den Betreibern mit 50 kW Ladeleistung bei sechs bis acht Minuten Standzeit. Die Elektro-Taxis sollen so ohne große Standzeiten im 24/7-Service laufen können.

„Die Taxi-Industrie ist das ideale Prüffeld für kontaktloses Laden und für eine elektrische Mobilität mit hohen Laufleistungen. Die sichere, energieeffiziente, leistungsstarke und kontaktlose Ladeplattform wird sich als entscheidend für elektrisch betriebene Fahrzeugflotten erweisen – so ist die Infrastruktur doch effizienter als das Nachtanken eines konventionell angetriebenen Fahrzeugs“, erklärte der Chef von Jaguar Land Rover Ralf Speth.

Das Projekt zum kabellosen Laden ist Teil des Plans, bis 2024 alle Transport- und Taxisysteme im Raum Oslo emissionsfrei zu machen. „Durch die Verbesserung der Infrastruktur und bessere Lademöglichkeiten für die Taxibranche sind wir zuversichtlich, dass bis 2024 alle Taxis in Oslo emissionsfrei unterwegs sind. Um unser Ziel zu erreichen, müssen der öffentliche Sektor, Politiker und Privatunternehmen an einem Strang ziehen – wie in diesem Projekt geschehen“, so der Vizebürgermeister von Oslo Arild Hermstadt.

Der in Oslo eingesetzt I-Pace wird seit 2018 gebaut. Jaguar hat diesen Monat das neue Modelljahr eingeführt, das unter anderem standardmäßig mit leistungsfähigerem Bordlader und einem moderneren Infotainmentsystem ausgeliefert wird. Die weiter 90 kWh große Batterie lässt sich an herkömmlichen Ladesäulen mit 50 kW Leistung in einer Viertelstunde für bis zu 63 Kilometer auffrischen. Beim induktiven Strom zapfen wie in Oslo fallen in der Regel höhere Verluste als beim Laden mit Kabel an, konkrete Angaben dazu wurden bisher nicht veröffentlicht.