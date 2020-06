Im Mai hatten Medien berichtet, dass Amazon das auf elektrische Robotaxis spezialisierte Unternehmen Zoox kaufen könnte. Ende Juni bestätigte der E-Commerce-Riese den Erwerb des 2014 gegründeten kalifornischen Startups auf seinem Firmenblog.

„Wir kaufen Zoox, um ihnen dabei zu helfen, ihre Vision von autonomem Ridehailing zu realisieren“, teilte Amazon mit. Die Chefs und Gründer des Startups Aicha Evans und Jesse Levinson sollen das Unternehmen weiter leiten und die bisherige Arbeit fortsetzen. Zoox habe „große Fortschritte“ mit seiner von Grund auf neu entwickelten Technologie für autonomes Fahren gemacht, erklärte Evans. Das Ziel sei, sichere, autonome Mobilität zu bieten. Mit Amazon als Konzernmutter könne man dies nun weiter forcieren.

Zoox entwickelt Hard- und Software für eigene elektrische, via Smartphone-App rufbare Selbstfahr-Shuttles. Zuletzt hatte das Startup Probleme damit, frisches Geld für seine Pläne aufzutreiben. Amazon übernimmt die Firma laut Insidern für eine Summe von mehr als eine Milliarde Dollar. Bei einer Finanzierungsrunde vor knapp zwei Jahren war Zoox allerdings noch mit 3,2 Milliarden Dollar bewertet worden.

Mit seiner jüngsten Akquisition verstärkt Amazon das Engagement im Bereich Transport-Technologien. Bereits im letzten Jahr hatte sich der Onlineversandhändler an der Firma Aurora beteiligt, die wie Zoox die Entwicklung von autonomen Fahrzeugen vorantreibt. Auch das US-Elektroauto-Startup Rivian sicherte sich 2019 ein Investment von Amazon, hinzu kam eine Bestellung von 100.000 eigens entwickelten Batterie-Lieferwagen.

Wann Zoox über ein serienreifes Produkt verfügen wird, und was genau Amazon mit der für den Personentransport gedachten Technik des Unternehmens vorhat, ist unklar. Brancheninsider gehen davon aus, dass der E-Commerce-Konzern das unternehmenseigene Logistiknetzwerk ausbauen will. Amazon könnte so mehr Güter transportieren und würde unabhängiger von Dienstleistern wie UPS oder DHL. Mit der Übernahme von Zoox steigt Amazon erstmals direkt in die Entwicklung von Technologie für selbstfahrende elektrische Transportmittel ein.