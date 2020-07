Das Geschäft der Automobilindustrie ist infolge der Coronavirus-Pandemie eingebrochen. In ihrem Konjunkturpaket hat die Bundesregierung deshalb auch eine stärkere Förderung für Elektroautos festgelegt. Hinzu kommt die vorübergehende breite Senkung der Mehrwertsteuer von 19 auf 16 Prozent. Beides zeigt offenbar bereits Wirkung.

Ein echter Boom lässt sich bei den Neuzulassungen von Elektroautos und Förderanträgen aktuell zwar noch nicht erkennen, die Nachfrage zieht laut Auswertungen der beiden großen Online-Vermittler von Neuwagen Carwow und MeinAuto aber an. Bei den Zulassungen und Förderanträgen dürfte sich die Entwicklung wegen der teils monatelangen Lieferzeiten erst in einiger Zeit niederschlagen.

Bei Carwow hat sich der Anteil der reinen Elektroautos an den Konfigurationen von Mai auf Juni mehr als verdoppelt. Auch das Interesse an Hybriden steigt, jedoch nicht ganz so stark. MeinAuto meldet mit einer Verdopplung des Anteils von Mai auf Juni ebenfalls Zuwächse bei der Nachfrage nach E-Autos und Hybriden. „Wir sehen einen deutlichen Effekt der Umweltprämie auf die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen“, sagte Geschäftsführer Marco Steinfatt der Automobilwoche. Die Nachfrage sei nach Bekanntwerden der höheren E-Auto-Prämie „sprunghaft gestiegen“.

Bisher gibt es im Rahmen der offiziell „Umweltbonus“ heißenden E-Auto-Förderung bis zu 6000 Euro Nettozuschuss, finanziert jeweils zur Hälfte vom Bund und den Herstellern. Das Corona-Konjunkturpaket bringt eine Verdoppelung des staatlichen Anteils, die Prämie beim Elektroauto-Kauf steigt damit auf bis zu 9000 Euro. Hinzu kommt für private Käufer die niedrigere Mehrwertsteuer, diese gilt allerdings auch für alle anderen Antriebsarten.

Der klassische Handel kann den von den Online-Portalen wahrgenommenen Schub bei E-Autos noch nicht bestätigen, sagte Thomas Peckruhn, Vizepräsident des Zentralverbands Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe und Škoda-Händler, der Automobilwoche. Es gebe allerdings Unterschiede zwischen den einzelnen Marken – auch wegen der unterschiedlichen Verfügbarkeit von Elektroautos. Die Mehrwertsteuersenkung sei bei den Kunden bereits „sehr präsent“. Insgesamt stabilisierten sich die Auftragseingänge wieder, so Peckruhn.