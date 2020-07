Bei der Halbjahrespressekonferenz des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) hat Präsidentin Hildegard Müller die großen Herausforderungen der Branche betont. Für 2020 erwartet sie aufgrund der Coronavirus-Krise rund ein Viertel weniger Pkw-Verkäufe in Deutschland und Europa. Auch bei Nutzfahrzeugen sei die Lage ernst.

Im ersten Halbjahr seien die Pkw-Neuzulassungen in Deutschland um knapp 35 Prozent zurückgegangen. Ähnlich sehe es auf den internationalen Märkten aus: In Europa gab es bis Mai einen Rückgang des Pkw-Marktes um 43 Prozent, in den USA um 23 und in China um 27 Prozent. „Wir haben es ohne Frage mit der bislang schwersten Krise seit Beginn der Bundesrepublik zu tun“, sagte Müller.

Der Pkw-Weltmarkt werde 2020 um 17 Prozent auf rund 65,9 Millionen Einheiten zurückgehen, prognostiziert der VDA. Noch habe der Rückgang der Neuzulassungen nur geringe Auswirkungen auf die Beschäftigtenzahlen in der Autoindustrie. Allerdings befürchtet der Branchenverband, dass die Beschäftigung bis Jahresende weiter zurückgeht. Das von der Bundesregierung beschlossene Corona-Konjunkturpaket begrüßt der VDA. Die Absenkung der Mehrwertsteuer sowie die Erhöhung des „Umweltbonus“ für Elektroautos und Plug-in-Hybride könnten positive Impulse setzen, so Müller. „Aber für einen großen kraftvollen Schub bei der Nachfrage ist ein Marktanteil im Bereich Elektro von 8 Prozent zu gering. Um es klar zu sagen: Wir rechnen nicht mit einem raschen Hochlauf der Märkte, sondern eher mit einer langsamen schrittweisen Erholung.“

Der Weg aus der aktuellen Situation werde „lang und steinig und er wird wirtschaftliche und soziale Schleifspuren hinterlassen, in der gesamten Wertschöpfungskette“, warnt der VDA. Um aus der Krise herauszukommen, brauche es von der EU ein ambitioniertes Industriepaket mit einem Schwerpunkt auf Wachstum und Investitionen. Dazu zähle der konsequente Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität und Wasserstoff.

„Klimaschutz und Konjunktur zusammendenken“

„Wenn wir in Deutschland und Europa wettbewerbsfähig bleiben wollen, müssen wir Klimaschutz und Konjunktur zusammendenken“, forderte Müller. „Wir brauchen weiterhin einen intelligenten Mix an Angeboten, vom E-Auto über Plug-in-Hybride bis hin zu modernen, effizienten Benzinern und Dieseln, Wasserstoff und E-Fuels, die gesamte Palette, die im Übrigen auch den Kundenwünschen entspricht.“ Die Mobilitätsbedürfnisse der Menschen in Stadt und Land seien unterschiedlich, das gelte auch für die individuelle Jahresfahrleistung. „Wir dürfen Mobilität nicht allein durch die Brille des Bürgers in der City betrachten“, sagte die VDA-Präsidentin. „Viele Millionen Menschen pendeln täglich zur Arbeit. Für viele ist das Auto notwendig, um ihren Beruf auszuüben, auch um am sozialen Leben teilzuhaben.“

Sie begrüße ausdrücklich, dass sich die Bundesregierung für ein Flottenerneuerungsprogramm für Lkw auf europäischer Ebene einsetzt, so Müller abschließend. Die Krise auf den Nutzfahrzeugmärkten sei „noch heftiger als im Pkw-Bereich. Ich sage das ausdrücklich, weil wir viel auch über Pkws sprechen in der öffentlichen Diskussion, aber kaum über Nutzfahrzeuge“.