Ionity, von deutschen Autoherstellern und Ford gegründet, baut entlang europäischer Hauptverkehrsachsen ein Netz an besonders schnellen Ladestationen auf. Zuletzt stand das Gemeinschaftsunternehmen wegen seiner neuen, von vielen als deutlich zu hoch kritisierten Gebühren im Rampenlicht. Die jüngste Bekanntmachung dürfte dagegen auf breite Zustimmung stoßen.

Anfang Juli teilte Ionity mit, in Europa 250 Stationen mit sogenannten HPC-Ladern (High Power Charger) erreichtet zu haben, man biete damit nun insgesamt über 1000 Ladepunkte. „Wir werden weiter daran arbeiten, Fernreisen in Elektroautos zur neuen Normalität zu machen und den Fahrern schnelleres Laden, weitere Strecken und grüneres Fahren zu ermöglichen“, versprach das Unternehmen auf Twitter.

Ende vergangenen Jahres hatte Ionity die Eröffnung der 200sten Station bekanntgegeben, in knapp einem halben Jahr sind also 50 neue Standorte hinzugekommen. In einem ersten Schritt will Ionity 400 HPC-Stationen errichten. An den dort bereitgestellten Säulen können Elektroautos theoretisch mit 350 kW Ladeleistung in etwa fünf Minuten Energie für bis zu 100 Kilometer Reichweite ziehen. Aktuelle Elektro-Pkw mit modernster Technik wie beispielsweise der Porsche Taycan zapfen allerdings erst mit bis zu 270 kW Strom, die meisten anderen Modelle laden deutlich langsamer.

Ionity wurde 2017 von BMW, Daimler, Ford und dem Volkswagen-Konzern ins Leben gerufen. Im letzten Jahr schloss sich die südkoreanische Hyundai Motor Group mit Hyundai und Kia dem Joint Venture an. Wie es nach der für Ende 2020 angekündigten Inbetriebnahme der 400sten Station weitergeht, ist noch offen. Früheren Aussagen nach könnten in Zukunft neben weiteren Schnellladern an Hauptverkehrsachsen auch Strom-Tankstellen in europäischen Städten installiert werden.

Das Management von Ionity hat wiederholt betont, mit seinem Service aufgrund der hohem Anfangsinvestitionen bisher kein Geld zu verdienen – das sei auch mit den kritisierten höheren Gebühren der Fall. Das liegt auch daran, dass nicht alle Nutzer an den Schnellladern den vollen Preis zahlen – Kunden der hinter dem Konsortium stehenden Autobauer profitieren über spezielle Verträge von attraktiveren Konditionen.