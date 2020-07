Ende Juni wurde bekannt, dass Jaguar Land Rover (JLR) zusammen mit Partnern und Unterstützung der britischen Regierung an Technologie für mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen-Stromer arbeitet. Das Ziel ist die Entwicklung eines Premium-SUV, dessen Serienfertigung wohl noch nicht beschlossen ist – JLR verfolgt das Wasserstoff-Thema aber offenbar ernsthaft.

Im Gespräch mit Journalisten erklärte der Chef der JLR-Produktentwicklung Nick Rogers, dass Wasserstoff-Technik für die Briten das Potential zum Einzug in die Serie hat – etwa in Modellen wie dem großen Premium-SUV Range Rover. „Es ist wirklich sehr, sehr wichtig: Wir glauben fest daran, dass Wasserstoff eine Berechtigung hat und Chancen bietet, insbesondere in größeren Fahrzeugen“, wird Rogers von Green Car Reports zitiert.

Jaguar hat mit dem SUV-Crossover I-Pace 2018 seinen ersten rein batteriebetriebenen Wagen auf den Markt gebracht, die nächste Generation der Luxus-Limousine Jaguar XJ kommt ebenfalls als Elektroauto. JLR sieht bei größeren Fahrzeugen jedoch das Problem, dass hier für die von den Kunden erwarteten Reichweiten zu schwere Batterien nötig sind. Das Bewegen des hohen Gewichts verzehre einen großen Teil der gespeicherten Energie, so Rogers.

Mit einem reduzierten Wasserstoff-System könnte man Verbrennungsmotoren ersetzen, um mit der erzeugten Energie in Zusammenarbeit mit einem Batteriepaket Elektromotoren anzutreiben, sagte der JLR-Manager. Ein solches Setup würde dem von Plug-in-Hybriden ähneln, die Verbrennungsmotor, Batterie und E-Maschine kombinieren. Wichtig sei bei diesen Systemen, dass die Kunden die kompakte Fahrbatterie regelmäßig via externem Kabel aufladen. Rogers wies darauf hin, dass durch die Verwendung von Wasserstoff die Abhängigkeit vom Ölmarkt nachlasse. Was JLR über die bisher bekannten Pläne konkret im Bereiche Brennstoffzellen plant, verriet der Technikchef nicht.

„Besessen“ von E-Mobilität

Jaguar Land Rover hat angekündigt, sich umfassend zu elektrifizieren. Neben dem Jaguar I-Pace gibt es im Portfolio bisher diverse Plug-in-Hybride bei Land Rover. Weitere Stromer zusätzlich zum kommenden Jaguar XJ wurden noch nicht bestätigt. Rogers bekräftigte gegenüber Green Car Reports, dass die heute zum indischen Tata-Konzern gehörende britische Auto-Gruppe die E-Mobilität im Fokus hat. Man sei vor der Coronavirus-Krise „absolut besessen“ von der Transformation zu der alternativen Antriebsart gewesen, die Anstrengungen in diese Richtung wolle man nun nochmals intensivieren.

In welche Richtung es bei JLR mit der Batterie-E-Mobilität geht, wird gegen Ende des Jahres der nächste XJ zeigen. Die Neuauflage des Jaguar-Flaggschiffs stelle im Vergleich zum I-Pace die nächste Generation der Technologie dar und sei „ein transformatives Auto, eine erstaunliche Architektur“, sagte Rogers. Allerdings entwickele JLR weiter auch Verbrenner-Technik, die – zusammen mit Hybrid-Technologie – für viele das „sauberste, effizienteste Beförderungsmittel“ darstelle.