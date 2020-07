Seats erstes Elektroauto Mii Electric basiert auf dem nachträglich auf Batterie-Antrieb umgerüsteten Kleinwagen up! der Konzernschwester VW. Das nächste Elektroauto-Modell wird die Serienversion des 2019 vorgestellten, von Grund auf als Stromer konzipierten Konzeptfahrzeugs el-Born. Zu dem Kompaktwagen gibt es nun Neuigkeiten.

Die Spanier teilten mit, dass der el-Born nicht als Seat zu den Händlern rollt. Das Modell wird stattdessen im nächsten Jahr von der firmeneigenen Performance-Marke Cupra vertrieben. Die Designer haben den el-Born seit der Premiere im März 2019 weiterentwickelt, das Ergebnis ist der jetzt vorgestellte Cupra el-Born. Gebaut wird er im deutschen Werk Zwickau des Volkswagen-Konzerns.

„Der Cupra el-Born vereint alle Merkmale der Marke Cupra“, so Cupra-Chef und Vorstand für Marketing und Vertrieb bei Seat Wayne Griffiths. „Das ursprüngliche Konzept haben wir mit dieser Weiterentwicklung auf die nächste Evolutionsstufe gebracht. Er beweist, dass Elektrofahrzeuge sportlich und gleichzeitig mit einer hohen Reichweite voll alltagstauglich sein können.“

Der Cupra el-Born basiert auf der MEB-Plattform der Volkswagen-Gruppe, die mit dem ab September an Kunden gehenden Modell ID.3 der Kernmarke VW offiziell eingeführt wird. Wie das zugrundeliegende Wolfsburger Pendant werde auch das spanische Kompakt-Elektroauto mit modernster Technik ausgestattet, wirbt Seat – darunter beispielsweise ein Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion sowie ein Konnektivitäts- und Infotainmentsystem mit 12-Zoll-Bildschirm.

Zu den weiteren Merkmalen des Cupra el-Born gehören unter anderem die Verwendung von recycelten Materialien im Innenraum, heißt es. Die Ausstattung umfasse außerdem Sportschalensitze sowie Cupras neues Lenkrad mit Modus- und Fahrprofiltasten.

Neues zur Antriebstechnik des el-Born wurde nicht verraten. Bei der Enthüllung im letzten Jahr war von einem 150 kW (204 PS) starken Elektromotor die Rede, mit dem es in 7,5 Sekunden von Null auf Hundert geht. Als Reichweite gemäß dem WLTP-Testzyklus wurden 420 Kilometer genannt, was auf den Einsatz der auch im ID.3 verbauten 58-kWh-Batterie von VW schließen lässt. Auf 80 Prozent soll sich das Akkupaket im Idealfall mit 100 kW in 47 Minuten laden lassen.

Zum Preis des Cupra el-Born schweigt sich Seat noch aus. Der VW ID.3 wird zum Start in der Ausführung „1st“ mit 58-kWh-Batterie und erweiterter Ausstattung für etwas weniger als 40.000 Euro angeboten. Der el-Born könnte angesichts seiner Sport- und Premium-Auslegung ähnlich viel kosten.